Luka Dončić ovog ljeta neće igrati za Sloveniju, razlog je njegova obitelj

Dončić, koji je kapetan reprezentacije, na Instagramu je ovaj put neće igrati za slovensku reprezentaciju iz osobnih razloga, odnosno zbog borbe za skrbništvo nad svojim kćerima.

Slovenska košarkaška zvijezda od 3. travnja nije mogao pomagati svojoj momčadi u NBA Los Angeles Lakersima zbog ozljede mišića bicepsa. Lakersi su stigli do polufinala Zapadne konferencije gdje su ih sinoć eliminirali košarkaši Oklahoma City Thundera.

"Volim svoje kćeri više od svega i uvijek će mi biti na prvom mjestu u životu", započeo je objavu 27-godišnji Slovenac, najavljujući da slovenska reprezentacija ovog ljeta neće moći računati na njega.

"Dok i dalje težim zajedničkom skrbništvu nad svojim kćerima, prisiljen sam donijeti tešku odluku između putovanja u reprezentaciju i igranja za slovensku reprezentaciju te provođenja ovog ljeta s njima. Nažalost, bilo mi je izuzetno teško vidjeti ih u posljednjih osam mjeseci", rekao je.

Dončić, koji je bio glavni stup slovenskog tima, oko kojeg je slovenski savez gradio momčad, dodao je: "Dao sam sve da predstavljam Sloveniju i razočaran sam što ovog ljeta neću moći igrati za svoju zemlju. Ali trenutno su mi prioritet moje kćeri i obveze koje imam kao otac."

Slovenska reprezentacija bori se za nastup na Svjetskom prvenstvu 2027. u Katru, a ovog ljeta igra četiri kvalifikacijske utakmice. Momčad, koju vodi izbornik Aleksandar Sekulić, igrat će protiv Estonije 3. srpnja, a 6. srpnja ugostit će Švedsku kod kuće. U kvalifikacijskom roku krajem kolovoza na rasporedu su još dvije utakmice.