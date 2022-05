Druga HNL: U Treću ligu ispala i Croatia iz Zmijavaca

Od ranije je poznato kako su Drugu HNL napustili nogometaši Opatije i Sesveta, a jednako tako od iduće sezone pravo nastupanja u drugoligaškom društvu nemaju druge momčadi prvoligaških klubova (Dinamo II i Osijek II).



Dramatično je bilo posljednje kolo te je u finišu jedno vrijeme trećeligaš bilo i Dugopolje. No, uspjelo je Dugopolje na domaćem terenu svladati doprvaka Rudeš s 3-2 golom Ivana Brnića u 88. minuti, dok je u svemu najdeblji kraj izvukla Croatia koja je u direktnom dvoboj za ostanak poražena kod Cibalije. Utakmicu je odlučio sjajni u završnici sezone Filip Jazvić u 76. minuti.



Inače, Brnić je bio dvostruki strijelac za Dugopolje i veliki junak na putu ostanka u Drugoj HNL, dok je oba gola za Rudeš dao Martin Sekulić.



Do pobjeda vrijednih ostanka u Drugoj HNL u zadnjem su kolu došli Orijent 1919 i Solin. Riječki sastav je s 3-0 svladao Opatiju, uz dva gola Ivana Durdova, dok je Solin u Zaprešiću bio bolji od Intera s 1-0. Zaprešićanima je to bio prvi poraz nakon sredine veljače.



U pretposljednjem kolu do cilja su došli nogometaši Varaždina, prvaci Druge HNL, koji su time izborili povratak u Prvu HNL nakon samo jedne godine izbivanja. U zadnjem kolu Varaždin je gostovao kod Dubrave Tim Kabel gdje je gubio 0-2, ali je na kraju sa stilom okončao sezonu te je pobijedio 3-2. U varaždinskom preokretu golove su postizali Brodić u 65., Elezi u 87. te Herrera u 89. minuti.

