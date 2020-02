Droga mu je uzela brata, osjetljiv je na tu temu, ali marihuanu bi ipak dopustio

Uoči i tijekom svakog All-Star Weekenda, među NBA fanovima, ali i samim igračima, povede se rasprava o tome je li tko zakinut nepozivanjem na godišnju reviju NBA košarke i svega što ona predstavlja.

Mi smo, recimo, uvjerenja da je Bojan Bogdanović prilično zakinut nepozivanjem za natjecanje u gađanju trica. I da ljudi koji u NBA uredu o tome odlučuju nemaju neke jasne kriterije, a bogme ni diplomatičnosti.

Što bi im nedostajalo da su pozvali još jednog internacionalca, a ne Sunsova Devina Bookera koji je, s pravom, uskočio u All-Star selekciju umjesto ozlijeđenog Damiana Lillarda, ali nije s pravom izabran za tricaško natjecanje ispred Bogdanovića ili pak Nemanje Bjelice.

I dok je Bogdanović deveti na listi najbolji tricaša s učinkom od 42,5 posto, Booker je tek 95. s prosjekom učinkovitosti od 35,8 posto.

Nitko nije zakinut

Prije nego što je upao na All-Star Weekend kao “lucky looser”, Booker i njegov klub Phoenix Suns izražavali su nezadovoljstvo. Javio se tada i Bradley Beal, branič Washingtona, ali i leteći branič Chicago Bullsa Zach LaVine, a svima njima jasnu poruku poslao je legendarni Charles Barkley.

Kada su ga pitali jesu li dotični bili ignorirani, “Sir Charles” se referirao na skor njihovih momčadi, a on je više nego poražavajući (Chicago 19-36, Washington 20-33, Phoenix 22-33).

– Kad imaš tako loš skor, kada tvoja momčad uopće nije kompetitivna u ovoj ligi, nemaš pravo žaliti se da te je netko zakinuo. Da to govore igrači iz dobrih momčadi, ne bih ništa rekao. No, ovi igrači nisu zakinuti, oni to naprosto ne zaslužuju.

Bez dlake na jeziku bio je Barkley i na temu Chicago Bullsa i njihova višegodišnjeg tavorenja u donjem domu NBA lige.

– Neću vam lagati, s Bullsima sam jako razočaran. Ne razumijem što oni rade. Ne znam što se to dogodilo s Laurijem Markkanenom koji je trebao biti veliki igrač, a on je u silaznoj putanji.

Popularni stručni komentator govorio je i o klubu u kojem je proveo osam godina svoje karijere, između 1984. i 1992.

– U Philadelphia Sixersima moraju sazreti i shvatiti da doista imaju priliku imati elitni tim, no trenutačno za to nisu mentalno dovoljno jaki. Oni su za NBA isto što i Cleveland Brownsi za NFL. Svima govore koliko su dobri umjesto da to pokažu na terenu. Treba im veteran koji će te mlade igrače učiniti pouzdanijim.

Bez dlake na jeziku

Netko od novinara koji su ga zaskočili nakon njegova dolaska u Chicago pitao je Barkleya bi li NBA igračima trebalo biti dopušteno da puše marihuanu.

– Ja nisam ljubitelj trave. Pušio sam je možda pet puta u životu. No, moram biti progresivan u razmišljanju pa reći ako se marihuana koristi u medicini, onda bi marihuana i u NBA ligi trebala biti dopustiva. Ali ne zato što se nekome puši trava nego ako će nekome pomoći pri nekom njegovu stanju.

Ne želim nikome dati “carte blanche” za rekreativno korištenje marihuane. Znam da je ona bila od koristi nekim mojim prijateljima iz američkog nogometa. Ako pušite marihuanu, činite to s razlogom, a ne zato što ste ovisnik. A na tu sam temu osjetljiv jer sam imao brata koji je umro mlad jer je bio “junkie”.

Da je kod njega što na umu to na drumu, Barkley je dokazao iznoseći svoje mišljenje o revijalnoj predstavi kakva je nedjeljna All-Star utakmica u kojoj se već godinama uopće ne igra obrana, a pretvorila se i u tricaški i zakucavački trening.

– Tanka je tu linija između čudnog i glupog. Zato ni fanovi ne trebaju puno očekivati jer igrači neće ići oštro jedan na drugoga. Bi li trebali igrati žešće? Da, trebali bi, no ne želim da se poubijaju u ekshibicijskoj utakmici.