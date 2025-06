Draženov muzej opet otvara vrata, a za kustosa se javilo 50 osoba!

U subotu, u 17 sati i 20 minuta, napunit će se 32 godine otkako nema Dražena Petrovića. U to vrijeme na njegovu mirogojskom posljednjem počivalištu običavaju se okupiti njegovi štovatelji, ali i prijatelji. No, to što ga fizički nema ne znači da nije prisutan u mislima brojnih poklonika, pa čak i onih koji se u njegovo igračko vrijeme nisu ni rodili i koji su o legendarnom košarkaškom Mozartu slušali od starijih. Ili su naletjeli na videozapise njegovih majstorija. Ili su možda bili u muzejsko-memorijalnom centru koji nosi njegovo ime i čuli vrlo poučnu životnu priču, nažalost, s preranim krajem.

Zatvoren 14 mjeseci

A svi oni koji vole posjećivati muzeje ove subote imaju priliku otići do Draženova muzeja koji ponovo otvara vrata nakon što je oko 14 mjeseci, zbog radova u Ciboninu tornju, koji sada ima novog vlasnika (Agram), bio zatvoren za javnost. S obzirom na to da radovi još nisu gotovi, Muzej se otvara samo za ovu prigodu i bit će otvoren od 10 do 14 sati (ulaz besplatan), a službeno otvaranje tek će uslijediti.

Vijest o otvaranju javila nam je Draženova majka Biserka, kazavši da su joj neki dan naletjeli neki Brazilci sa zadivljujućim poznavanjem Draženove karijere. A kako i ne bi kada je Dražen vodio velike bitke s njihovim košarkaškim idolom Oscarom Schmidtom, a o svom mlađem bratu zacijelo je, od medija, prilično propitivan i sadašnji brazilski izbornik Aleksandar Petrović. A njemu je ovo drugi mandat kao šefu "selecaa".

Baš kao što je to bio običaj i svih ovih godina otkako je Muzej otvoren (od 2006.), godišnjica Draženove smrti (7. lipnja) i njegov rođendan (22. listopada) dani su otvorenih vrata. Možete se upoznati s detaljima iz jedne fantastične karijere – s njezinim hrvatskim, europskim i NBA poglavljima – ali i sa zapanjujućim podudarnostima vezanima za dan (i čas) njegova stradavanja.

A nezaboravnom Draženu, najvećem idolu sportske publike 80-ih godina prošlog stoljeća u bivšoj SFRJ, srce je prestalo kucati točno na dan kada mu je istekla osobna iskaznica. Automobil (golf) u kojem se vozio prema Münchenu, s djevojkom Klarom i njezinom turskom prijateljicom, zabio se u prepriječeni šleper točno u 17 sati i 20 minuta, što je ostalo trajno zapisano na njegovu ručnom satu. Sat je stao kucati baš u to vrijeme i danas je jedan od vrednijih eksponata u Muzeju.

A spomenuta ustanova, jedini sportski muzej u Hrvatskoj posvećen jednoj osobi, godinama je djelovala pod kapom Grada Zagreba, no to se promijenilo pa se sada sve događa pod kontrolom države odnosno Ministarstva kulture. No, kako ističe Biserka Petrović, Muzej i dalje jako dobro surađuje s Gradom Zagrebom.

Zapravo, Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović sada je svojevrsna podružnica Hrvatskog športskog muzeja pod ravnateljstvom Danire Bilić (djevojački Nakić), još jednog šibenskog košarkaškog čuda, svojedobno najbolje europske košarkašice. Sukladno tome, Marko Petrović, sin Ace Petrovića, više nije ravnatelj Draženova muzeja već je zaposlenik Hrvatskog športskog muzeja zadužen za odaje sjećanja na njegova nezaboravnog strica.

Kada je Hrvatski športski muzej objavio natječaj za kustosa Draženova muzeja, javilo se čak 50 kandidata među kojima je najbolje reference imao Luka Lucin, bivši košarkaš i košarkaški sudac koji je već radio taj posao.

Osim građevinskih radova koji nisu u njihovim rukama, još su dva pitanja koja Muzej želi riješiti. Jedan je pronaći prostor za Draženovu voštanu figuru koja mora biti smještena u prilično visokoj prostoriji, sa zadanim klimatskim uvjetima, a takve sada više neće biti.

Problem u Lausannei

Druga stvar koju bi mama Petrović željela riješiti jest da se nešto učini na vidljivosti Draženova spomenika u Olimpijskom parku u Lausannei. A problem je u tome što se u međuvremenu razgranalo neko drvo koje sada zaklanja pogled posjetiteljima Olimpijskog muzeja i to je nešto na što će mama Petrović pokušati utjecati uz asistenciju HOO-a.

Kada Muzej ponovo bude ponovo otvoren za javnost i bude ponovo poslovao, u pripadajućoj suvenirnici moći će se kupiti dresovi, lopte, majice, ali i najnovija knjiga "Dražen" u izdanju Večernjeg lista.

– Fotografija Dražena na rukama navijača, koja se nalazi na naslovnici te knjige, jedna je od dvije meni najdraže Draženove fotografije ikad snimljene. Druga je ona u dresu New Jersey Netsa s visoko podignutim rukama, pokličem i pogledom u nebo – kazala je mama Petrović.