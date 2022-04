Dramatično obraćanje Uprave: Ako Grad želi ugasiti Cibonu, neka to javno kaže!

Kad započne sljedeća sezona, svi oni koji vole košarku i najjači zagrebački klub možda će se sjetno prisjetiti: "Bila jednom jedna Cibona, klub koji je bio simbol grada podno Sljemena". Jer, Cibone tada možda više ne bude. Naime, trenutačno stanje nije nimalo blistavo i ne bude li razumijevanja na gradskim frekvencijama i potpore kakvu od svojih gradova imaju KK Zadar i KK Split, moglo bi se dogoditi da Cibona doista prestane postojati.

– Došli smo u vrlo ozbiljan problem jer se s Gradom ne možemo dogovoriti oko nekih stvari. Nametnuli su nam neke uvjete koje ne možemo ispuniti. Ako klub žele eutanazirati i poslati ga u stečaj, neka to javno kažu. U tom će slučaju cijelo vodstvo odstupiti i za dva tjedna će klub biti u stečaju. Kod Grada je sada loptica – kazao nam je predsjednik kluba Mario Petrović.

Trebamo pravni temelj

S jednako alarmantnim prizvukom u glasu javio nam se direktor Cibone Mauro Lukić koji je zatečen računom pristiglim iz pravca Ustanove za upravljanje sportskim objektima, koja od kluba traži žurno plaćanje duga od 100.000 eura.

– Primjerice, od nas se traži da platimo 50.000 eura režijskih troškova za koje ne postoji specifikacija. Nije problem da mi to platimo, no za takav izdatak trebamo pravni temelj.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 08.03.2022., Zagreb - U Kosarkaskom centru Drazen Petrovic odrzana je konferencija za medije Cibone o trenutnom stanju u klubu i momcadi, planovima i ocekivanjima za buducnost te nadolazeciim aktivnostima kluba. predsjednik Cibone Mario Petrovic, direktor Mauro Lukic, clan Uprave Sasa Turkalj. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

Aktualno gradsko vodstvo je očito od svih svojih tvrtki zatražilo da rade svoj posao i da naplate sve dugove pri čemu oni očito ne razmišljaju o tome tko je te dugove napravio, već traže hitnu isplatu od onih koji su sad na čelu kluba.

– Rečeno nam je da taj dug podmirimo do 30. travnja ili da se selimo iz klupskih prostorija. I ne samo to nego mi više nemamo pravo niti na čišćenje svlačionica, ambulante, klupskih ureda a nemamo pravo ni angažirati ljude koji će to obaviti. Ako ne izađemo do 30. travnja pobacat će nam perilice, kompjutore, uredski namještaj...

A sve to, kazuje Lukić, loša je poruka investitorima koji su pred vratima i koji su, navodno, bili spremni sanirati Cibonin dug od 35 milijuna kuna.

– Ovim su nam potezom dovedeni u pitanje planirani ugovori s investitorima kojima smo jamčili da ćemo imati na raspolaganju dvoranu za koju smo tražili koncesiju, da Grad tu nema troškova, što nismo dobili. A naši investitori bili su spremni uložiti 15 milijuna kuna u rekonstrukciju dvorane. Jedino mi od velikih klubova nismo tražili novac od Grada, za razliku od Splita i Zadra iza koji je su njihovi gradovi stali. Ovakvim činom tjeramo investitore.

Tjera se tako i publika koja se polako počela vraćati pa se u Ciboni nadaju da će netko u Gradu vidjeti i širu sliku.

– Platit ćemo sve što se dokaže da je dug kluba pri čemu tražimo da nas Grad sačeka do 30. lipnja kada bismo dokapitalizaciju kluba trebali privesti kraju, i da nam onda daju još 30 dana da mu vratimo sve precizno specificirane dugove.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 04.04.2022., Zagreb - KC Drazen Petrovic, Zagreb - HT Premijer liga, Liga za prvaka, 4. kolo, KK Cibona - KK Split. Lovro Gnjidic, Nejc Baric. Photo: Josip Regovic/PIXSELL

S obzirom na to da zbog neplaćenih računa, teretnog traga prethodnih uprava, klub nije mogao aplicirati za gradska sredstva, Cibona kao takva nema ni pravo na korištenje dvorane. No to se mislilo premostiti tako da termine preuzme Zagrebački košarkaški savez pa da ih on proslijedi Ciboni.

– Takav model koriste mnogi drugi klubovi, no očito je postalo problematično to što smo mi došli na tu ideju. U Gradu smatraju da bi, dopuštajući nam takvu radnju, kršili pozitivne propise Republike Hrvatske.

Koševi i semafor su naši...

Što ako ljudi iz Grada pa tako i Ustanove za upravljanje sportskim objektima na tu molbu ne reagiraju?

– Izaći ćemo iz dvorane i ponijeti sve što je klupsko, a to su koševi, parket, semafor, dio tribina... Doduše, ured može djelovati i s druge lokacije, ali klupska operativa kao što su vešeraj, ekonom i ambulanta ne mogu - kazuje direktor Lukić.