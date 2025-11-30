Naši Portali
NIJE DOBRO

Dramatična utrka za organizatore Zimskih olimpijskih igara: Veliki problemi, a plan B ne postoji

2026 Milano Cortina Winter Olympics preview
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.11.2025.
u 17:55

Nova olimpijska mjesta obično se testiraju najmanje godinu dana prije početka natjecanja, a kod velikih hokejaških arena nije riječ samo o ledu i osiguravanju da je površina spremna i sigurna, već i o testiranju štandova s ​​osvježenjem, toaleta i drugih stvari unutar potpuno nove dvorane

Organizatori nadolazećih Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini nemaju pričuvni plan ako glavna dvorana za održavanje hokeja na ledu ne bude završena na vrijeme. Izgradnja arene koja bi trebala ugostiti NHL igrače na Igrama prvi put nakon više od desetljeća kasni s rokovima i čini se da će trajati do početka natjecanja. Probni događaj u hokejaškoj dvorani Santa Giulia, novom objektu sa 16.000 mjesta na periferiji Milana, morao je biti odgođen, a novo testiranje je zakazano do 9. do 11. siječnja.

"Nemamo plan B. Dakle, apsolutno moramo biti u mogućnosti besprijekorno organizirati natjecanje u Santa Giuliji", rekao je izvršni direktor organizacije Andrea Franchizi.

Zimske olimpijske igre počinju 6. veljače, ali ženski hokejaški turnir trebao bi početi dan prije ceremonije otvaranja. Nova olimpijska mjesta obično se testiraju najmanje godinu dana prije početka natjecanja, a kod velikih hokejaških arena nije riječ samo o ledu i osiguravanju da je površina spremna i sigurna, već i o testiranju štandova s ​​osvježenjem, toaleta i drugih stvari unutar potpuno nove dvorane.

Franchisi je rekao da nema točnog datuma kada će dvorana biti predana lokalnim organizatorima, ali da je u ovom trenutku uvjeren da će biti spremna za Igre.

"S izvođačima radova pratimo sve radove 24 sata dnevno, jako dobro surađujemo, izrađujemo koordinirani plan između njihovog rada i naših priprema i za sada smo optimistični, odradit ćemo to 100 posto“, rekao je.

Ženski olimpijski hokejaški turnir održat će se od 5. do 19. veljače, a muški od 11. do 22. veljače.
