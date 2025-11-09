Hrvatica Ivona napravila je čudo: 'Teško je napredovati, svrstavaju nas u niži rang i djeluju politički lobiji'

Ivona Makar, naša najbolja sutkinja hokeja na travi, na nedavnom je Europskom prvenstvu u Mönchengladbachu sudila svoju jubilarnu 100. međunarodnu utakmicu. Bila je riječ o susretu hokejaša na travi Engleske i Škotske. Time je dobila i priznanje Golden Whistle (Zlatna zviždaljka), koje je od 1984. do danas dobilo svega 60-ak sutkinja. Nekad vrhunska hokejašica međunarodnu je sudačku karijeru započela 2008. prvim međunarodnim turnirom te ulaskom u trogodišnji program za razvoj sudaca UDP-a po vodstvom Europske hokejske federacije.

Cilj je Los Angeles

– Da, tada sam zapravo krenula tim putom, iako sam tada još bila aktivna igračica. Sudila sam na raznim turnirima, od europskih prvenstava 3. jakosne i 2. jakosne skupine, pa do suđenja na te pet europskih prvenstava najviše razine, jednog svjetskog prvenstva, dva kvalifikacijska turnira za Olimpijske igre, šest sezona svjetske lige, Champions Trophyja i Olimpijskih igara mladih u Nanjingu 2014. godine, koje ne ulaze među ovih 100. međunarodnih suđenja, ali su bile sjajno iskustvo – kaže Ivona Makar.

Zbog jednogodišnje sudačke pauze zbog prinove u obitelji nije sudila na Olimpijskim igrama u Parizu, no vjerojatno ćemo je sa sudačkom zviždaljkom gledati u Los Angelesu 2028.

– To mi je cilj, plan i želja, a nadam se da će se u konačnici i ostvariti.

Dobri poznavatelji ovog sporta kažu da je činjenica da Ivona sudi na europskim i svjetskim prvenstvima u hokeju na travi jednako nevjerojatna kao kad bi u nogometu na tim natjecanjima sudio neki sudac iz Moldavije.

– Istina, bilo je poprilično teško zato što, prije svega, Hrvatska nema visoku razinu hokeja, pa vas automatski svrstavaju u niži rang i ne percipiraju vas na najvišoj razini. Samim time bila sam znatno manje izložena turnirima visoke razine hokeja, što mi je otežavalo napredovanje. Međutim, najbitnije je to što, nažalost, i dalje važnu ulogu imaju politički lobiji i njihov utjecaj i to je na tom vrhu uistinu zastupljeno. U Hrvatskoj nemamo važne predstavnike u svjetskom hokejaškom vrhu pa mi je uvijek nedostajao taj zadnji "push".

Hokej na travi u Hrvatskoj nije naročito popularan sport. Naročito kada govorimo o ženskom hokeju.

– U Hrvatskoj imamo četiri ženska i sedam muških klubova, sve skupa je to uvijek između 200 i 300 aktivnih igračica i igrača. Mogu reći da je u zadnjih nekoliko godina hokej u Hrvatskoj ipak nešto napredovao, kako u broju hokejašica i hokejaša tako i ne europskom rankingu. Tu se vidi napredak, puno veći u muškoj nego u ženskoj konkurenciji, no i tu se stvari kreću u pozitivnom smjeru. Došli su strani treneri, uložilo se u stručni kadar i cjelokupnu prezentaciju našeg sporta. Velik uspjeh je bilo Svjetsko prvenstvo u dvoranskom hokeju, koje je Hrvatska organizirala početkom godine u Poreču.

Drugim riječima, sve izgleda bolje negoli u vrijeme kada je Ivona aktivno igrala...

– Da, svakako, ali treba tu još puno rada i truda. Hrvatska je, što se tiče žena, na 70. mjestu od ukupno 82 reprezentacije na svjetskoj listi, a muškarci su negdje u zlatnoj sredini, na 49. mjestu među 100 reprezentacija u svijetu.

U Hrvatskoj se pri spomenu hokeja prije svega misli na hokej na ledu i mnogi se čude kada vide da je na ljestvici popularnosti sportova hokej redovito među tri ili četiri najpopularnija. A tu je ponajprije riječ o hokeju na travi koji je vrlo popularan u Indiji, Pakistanu, Australiji, Južnoj Africi, Velikoj Britaniji, Njemačkoj…

– Hokej na travi atraktivan je sport u kojem se potiče vještina jer riječ je o stvarno tehnički zahtjevnom sportu. Ono što ponajviše cijenim jest da je zabranjen bilo kakav fizički kontakt i to se strogo kažnjava, a potiče se i nagrađuje vještina baratanja palicom i lopticom. Dakle, upravo suprotno hokeju na ledu, koji je poznat kao sport s puno kontakata, pa i tučnjava. Ovisno o zemlji u kojoj se utakmice odigravaju, hokej privlači i veliku pozornost gledatelja. Na zadnjem Europskom prvenstvu u Njemačkoj igrali smo na stadionu od 12.000 gledatelja i on je cijeli tjedan bio pun. I na Olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima stadioni su uvijek maksimalno popunjeni.

I na muškoj i na ženskoj svjetskoj ljestvici reprezentacija u hokeju na travi trenutno je prva Nizozemska. Što tamo rade da su tako uspješni u hokeju?

– Riječ je o promociji i razvoju hokeja već od razine klubova, ali i u školama. Ono što mogu reći jer živim u Njemačkoj, jest da se hokej potiče kao sport u redovnoj nastavi kao planirani sat u okviru tjelesnog odgoja u osnovnim školama. I onda se to nastavlja u klubovima gdje se nastavlja s razvojem igračica i igrača. Potiče se i to da ako klubovi igraju na vrhunskoj razini, u prvoj ligi, moraju imati i određeni broj sudaca, a ako nemaju, plaćaju penale. Postoje različiti sustavi kojima se razvija hokej, ali uvijek je važno raditi i ulagati.

Još desetak godina

Ivona trenutačno živi i radi u Berlinu, po struci je magistra ekonomije te paralelno sa sportskom karijerom razvija i onu profesionalnu. Što se tiče one sportske, ne planira tako sporo prekinuti sa suđenjem, a nakon toga…

– Postoji dobna granica, na međunarodnoj razini možemo suditi do 47. godine, što mi daje još desetak godina za razmišljanje o tome. Nekakav prirodni put, što se tiče sudaca, jest da postaju tzv. upper manageri i mentori sucima na velikim turnirima, pa možda odem u tom smjeru. Možda odem i u terenskom smjeru, iako bih rekla da su za to manje šanse. Izglednije je da bih mogla ostati u hokeju kao delegat ili tehnička osoba, no to ćemo još vidjeti – zaključuje Ivona Makar.