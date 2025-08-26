Dramatična scena s US Opena obilaze svijet, tenisač gurnuo glavu u kantu i zgrozio sve

Brazilski tinejdžer João Fonseca, jedna od najvećih nadolazećih zvijezda svjetskog tenisa, priredio je dramu u svom debitantskom nastupu u glavnom ždrijebu US Opena. U meču protiv srpskog tenisača Miomira Kecmanovića vodio je s 2-0 u setovima i činilo se da sigurno kroči prema pobjedi. Međutim, pri rezultatu 3-3 u trećem setu, dogodilo se nešto što je zabrinulo sve na Grandstand terenu. Fonseca je iznenada zatražio pomoć fizioterapeuta, iako nije bila stanka između gemova, što je bio prvi znak da nešto nije u redu. Nakon kratkog razgovora s liječničkim timom, odlučio je nastaviti meč, no agonija je tek slijedila.

Samo tri poena kasnije, usred Kecmanovićevog servis gema, Fonseca je iznenada potrčao prema svojoj klupi. Kamere su uhvatile njegov paničan izraz lica i riječi "moram povratiti", nakon čega je ispraznio sadržaj želuca u kantu za smeće. Redatelj prijenosa brzo je sklonio kamere s neugodnog prizora, fokusirajući se na zbunjenog Kecmanovića koji je čekao nastavak. Sudac je ponudio Fonseci medicinsku stanku od tri minute, no Brazilac je, na opće iznenađenje, nakon samo nekoliko sekundi stajao na nogama, vratio se na osnovnu liniju i signalizirao da je spreman nastaviti borbu, odbivši bilo kakvu dulju pauzu.

Segue o baile, tá pronto pra outra. https://t.co/tobvNHYgj6 pic.twitter.com/xlUEeWr5zU — Joao Fonseca Daily (@fonsecadailyy) August 25, 2025

Taj šokantan trenutak, umjesto da ga je slomio, djelovao je kao svojevrsno pročišćenje. Incident kao da je oslobodio svu napetost iz njegova tijela, jer je nakon povratka na teren zaigrao kao preporođen. Odmah je oduzeo servis Kecmanoviću, a zatim dominantno osvojio i preostale gemove te zaključio meč pobjedom 7-6(3), 7-6(5), 6-3 nakon dva sata i 26 minuta igre. Kecmanović je nakon mučne scene ostao u potpunom šoku i nije uspio pronaći odgovor na nalet Brazilca, koji je nakon povraćanja djelovao nezaustavljivo i odlučno da što prije završi dvoboj.

Nakon pobjede, vidno iscrpljeni, ali sretni Fonseca obratio se publici i ispričao zbog neugodne scene. "Ne znam što se dogodilo, jednostavno mi je pozlilo. Povratio sam samo vodu. Žao mi je, dečki, ispričavam se", rekao je 19-godišnjak. "Mečevi prvog kola uvijek su napeti. Hvala vam svima na podršci, puno mi znači vidjeti brazilske zastave ovdje. San svakog djeteta koje počne igrati tenis je predstavljati svoju zemlju na ovakvoj pozornici. Čast mi je i nastavit ću živjeti ovaj san", poručio je emotivni Brazilac.