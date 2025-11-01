Naši Portali
BEJZBOL

Drama u SAD-u na vrhuncu, o prvaku u bejzbolu odlučivat će sedma utakmica između Dodgersa i Toronta
Hina
01.11.2025.
u 10:58

Ovo je prvi put od 2019. da će odluka o pobjedniku u World Series pasti u sedmoj utakmici. Dodgersi će također pokušati postati prvi prvaci World Series koji su uspjeli obraniti naslov još od New York Yankeesa 1998.i 2000. godine

Los Angeles Dodgersi, branitelji naslova u MLB-u, izjednačili su rezultat serije na 3-3 pobijedivši Toronto Blue Jayse s 3:1 na njihovom terenu u šestoj utakmici World Seriesa, finalu sjevernoameričkog bejzbolskog prvenstva, čime su se izborili za odlučujuću, sedmu utakmicu.

U šestoj utakmici, Dodgersi su se uvelike oslanjali na svog bacača Yoshinobua Yamamota. Pokušat će osvojiti svoj deveti naslov u nedjelju (1 ujutro po europskom vremenu) u Rogers Centru u Torontu, nakon što su prošle godine osvojili osmi naslov, protiv momčadi Blue Jaysa koja se nada osvajanju svog prvog naslova.

Ovo je prvi put od 2019. da će odluka o pobjedniku u World Series pasti u sedmoj utakmici. Dodgersi će također pokušati postati prvi prvaci World Series koji su uspjeli obraniti naslov još od New York Yankeesa 1998.i 2000.
