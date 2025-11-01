Rodom je iz Hrvatske, zaradio golem novac... Uništili su ga droga i manekenke, ostao bez 40 milijuna eura

Proslavljeni nogometni vratar Mark Bosnich jedan je od nogometaša iza kojega je iznimno uzbudljiva i turbulentna životna priča. Bosnich je nekadašnji vratar Manchester Uniteda, Chelseaja i Aston Ville. Rođen je u Australiji, nastupao je za tamošnju reprezentaciju, čak je i zabio jedan gol, no njegovi korijeni snažno su hrvatski. Često je isticao da je ponosan na svoje hrvatsko podrijetlo.

– Mama je rođena ovdje. No, njezini su roditelji, djevojačko prezime bilo joj je Padovan, podrijetlom iz Blata na Korčuli. Ovamo su došli između Prvog i Drugog svjetskog rata. Tata je došao iz Blata 1959. u ranoj mladosti, tada je imao samo 15 godina. Danas imam obitelj posvuda, u Splitu, Zagrebu pa čak i u Kiseljaku – rekao je nedavno Bosnich za Total News Croatia.

Ono što je zanimljivo kod Bosnicha jest to da je 2003. tijekom igranja za Chelsea postao ovisnik o drogi. Prema vlastitom priznanju, na kokain je tjedno trošio oko pet tisuća eura. Njegov otac nagovorio ga je da ode na odvikavanje nakon što ga je Bosnich jednom skoro upucao misleći da je provalnik.

A priču o Bosnichu i o tome kako mu je pomogao ispričao je srpski nogometaš Saša Ćurčić. Dobro se poznaju budući da su zajedno igrali u Aston Villi. Godine 2007. proglašen je nesolventnim na Visokom sudu u Londonu.

– Uh, što je on sve prošao. Zvali me njegovi roditelji iz Sidneyja da ga izvučem iz Londona i pošaljem u Sidney. Uhvatila ga ona Sophie Anderton, manekenka kao ove beogradske – rekao je Čurčić gostujući u podcastu Sportlight.

– Žao mi je dečka, odličan je tip. Zbog nje je kupio penthouse od pet milijuna funti. Zvali me njegovi i ja odem u London, nađem ga u nekom apartmanu u podrumu, totalno u depresiji.

– On mi kaže: "Ja sam nekad tebe čuvao u Aston Villi, ti si bio problematičan, sad ti mene čuvaš". Ja mu kažem: "Mark, moraš se dizati." Uhvatili ga srpski ćevap narkodileri pod svoje, uspio sam to rastjerati i izvući ga. Sad radi na Fox televiziji. Kažem mu: "Diži se, nećemo dopustiti da izgubimo rat, bitke smo izgubili, ali rat nećemo." Na kraju naše priče mi ćemo biti pobjednici.

Bosnich je zbog stila života ostao bez golemog iznosa novca koji je zaradio kao nogometaš.

– Naježio sam se. Tu je otišlo 40 milijuna funti, gotovine koja je nestala s računa. On je bio vratar Manchester Uniteda i Chelsea, zarađivao je 60, 70 tisuća funti tjedno – rekao je Ćurčić.

Bosnich danas živi u Australiji, radi za Fox Sports i kaže da redovito posjećuje Hrvatsku. Iza njega su dva propala braka i živi s partnericom Sarah Jones.