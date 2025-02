Doznali smo zašto je Arenasport pred odlaskom iz Hrvatske? 'Jasno je što se tu zapravo dogodilo...'

Zakotrljalo se klupko koje se mjesecima pripremalo. Telekom Srbija u svoje će vlasništvo, najkasnije kroz sljedeća dva do tri mjeseca od United Grupe dobiti 100 posto udjela u srpskom telekomunikacijskom divu SBB-u. Kako je to gostujući u proigramu RTS-a iznio direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, sve je spremno za najveću poslovnu transakciju u povijesti Srbije, koja još samo čeka odobrenje regulatornih agencija za zaštitu tržišnih natjecanja. Isprva, pomislili smo, to neće značiti baš ništa za hrvatske korisnike telekom usluga, ali... Tome nije baš tako. Jer naime, Arenasport TV, platforma koja je pod izravnim patronatom Telekoma Srbije, odlazi iz Hrvatske.

Telekom Srbija kupio je SBB, ali i platformu Net TV koju je United Grupa koristila za plasman svojih platformi u srpskoj dijaspori. Riječ "dijaspora" u ovom kontekstu ne podrazumjeva Hrvatsku, već se odnosi na BiH, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru. Hrvatska i Slovenija ostaju izvan tog združenog paketa. A to znači da će se Telekom Srbija, usporedno s time i Arenasport TV, povući iz Hrvatske. Za naše korisnike to znači da će se Arena polako povlačiti s tržišta, sve više kako budu istjecala prava za pojedine sportske događaje i priredbe. Nije tajna da Arena ima prava na prijenose četiri od pet najjačih europskih nogometnih liga. Ligu prvaka, Europsku i konferencijsku ligu, NFL, NBA... Kako će to sad sve ići dalje? Plan je jednostavan. Malo-pomalo, Arena će potpuno isčeznuti s hrvatskog tržišta, što će ostaviti prostor Sportklubu, MAXSportu i još nekom igraču, ako se taj odluči pojaviti...

Potpisnik ovoga teksta višegodišnji je sportski komentator s radnim iskustvom "na obje strane". Nije mi, stoga, bilo teško, doći do nekoliko ozbiljnih igrača u ovome poslu koji su za Večernji list odlučili prokomentirati najnoviji poslovni prevrat koji je, barem s ugla sporta i njegovih korisnika, zatresao cijeli Balkan.

"Želiš čuti dokle će Arena još raditi? Možda još ovu i iduću sezonu, a onda će se prava koja Arena ima jednostavno razdijeliti drugim igračima na hrvatskom tržištu do isteka aktualnih ugovora. Arena ima Ligu prvaka do proljeća 2027., a Premier ligu još godinu kasnije. Serie A imaju do proljeća 2029. godine. Jasno je da neće do tada opstati jer će im odlaziti sva druga natjecanja, a deset kanala koliko ih imaju u ponudi neće moći servisirati", kaže nam prvi sugovornik.

Sve nas dakle, pomalo podsjeća na koju godinu ranije kada se u hrvatskoj gasio Planet Sport, platforma nastala u A1 Telekomu koja je tri sezone prenosila Ligu prvaka. Podsjetimo, u trećoj sezoni, pred sam istek ugovora, Planetsport je izgubio TV-prava upravo od Arene, pa se dogodilo da je Arena preuzela prijenose čak i ranije od predviđenog, već na proljeće 2021. godine. Arenasport, međutim, ima puno jači dijapazon prava, a nedavno uložen novac u Premier ligu i Ligu prvaka praktički je do jučer pokazivao da postoji interes Telekoma Srbija i za hrvatsko tržište.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Gledaj, stvari ti se u ovom biznisu, a to znaš i sam, jako brzo mijenjaju. Što sad? Ništa, na tržištu ostaju Sportklub i MAXSport, a možda je vrijeme i za nekog paneuropskog igrača, ako takav netko odluči da mu je vrijeme doći na hrvatsko tržište. Iako, u takav scenarij iskreno sumnjam, jer Hrvatska i Slovenija (s koje se Arena također povlači, op.a.) premalo su tržište da bi se lokalizirali", kaže nam uz dodatak:

Sportklub bi dakle, pod istim imenom, logom i brendom, trebao nastaviti poslovati u Hrvatskoj i u Sloveniji. Istovremeno, a najavio je to i direktor Telekoma Srbija, Arena će preuzeti sve ono što je Sportklub imao u Srbiji, BiH, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori. Prošlo mi je kroz glavu - kako će Sportklub nastaviti poslovati u Hrvatskoj, kada znamo da je tehnički izravno vezan s Beogradom iz kojeg se emitira program?

"Tehnički, trebaju samo kupiti novu opremu za emitiranje kako bi sve išlo iz Hrvatske. Poznavajući standarde u Hrvatskoj, taj trošak ne bi prelazio nekih 500 tisuća eura, makar bi za ozbiljnu produkciju i velike stvari trebalo deset puta više novca. Jasno je da će Sportklub morati nešto uložiti sad kad više neće imati "vožnju programa" iz Srbije. Bit će zanimljivo", otvorili smo rundu razgovora s našim drugim sugovornikom.

Oba su, kako smo naveli, već dugo u poslu sa specijaliziranim sportskim kanalima na hrvatskom tržištu. Upitao sam ih - je li moguće da Telekom Srbija nema interesa ulagati u hrvatsko i slovensko tržište, a ima u četiri zemlje iz tzv. srpske dijaspore.

"Jasno je što se tu zapravo dogodilo. Ona vatra koja je u Srbiji tinjala oko N1 i režima Aleksandra Vučića sada je, na neki način, istovremeno planula i bivala ugašena. Telekom je u Srbiji doveo najoštrijeg opomenta Vučiću, N1, pod svoju kontrolu, a Sportklub će, kao dio United Grupe nastaviti poslovati u Hrvatskoj i Sloveniji gdje je puno jači nego u srpskoj dijaspori. Sportklub u Hrvatskoj generira četiri puta veću zaradu od onoga u Srbiji", pričaju mi.

Dok je Sportklub u Srbiji, BiH, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori bio prisutan kod velike većine dostupnih providera, u Hrvatskoj ga se može gledati samo na Eon TV-u koji je ekskluzivna platforma United Media grupe, a u čijem su sastavu, među ostalima, Nova TV i N1. Otuda, jasno, interes da se hrvatski Sportklub održi unatoč prodaji SBB-a u Srbiji.

Ako proširimo priču, jasno je da hrvatske TV-gledatelje u oblasti sporta čekaju zanimljiva vremena. Ono što svakako valja podvući je Ligu prvaka uvijek ćemo negdje moći gledati, samo je pitanje, jesmo li je spremni platiti. A koštat će, na kojoj se god platformi vrtjela. Na redu je, vrlo skoro, novo miješanje karata.