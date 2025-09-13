Naši Portali
Zagrebački nogometni savez

Doznajemo rezultate izbora zagrebački izbora, evo tko će pobijediti

Nakon skupštine HNS-a glavni tajnik Tomislav Svetina održao je konferenciju za medije
Sanjin Strukic/PIXSELL
Tomislav Dasović
13.09.2025.
u 11:41

Nagađalo se kako je Svetinin protukandidat trebao biti odvjetnik Nikola Badovinac. Izbori će se održati 29. rujna

Prema informacijama iz Zagrebačkog nogometnog saveza – u kojemu su prije tri dana raspisani izbori - čini se kako je utrka za budućeg predsjednika već izgubila neizvjesnost. Naime, saznajemo kako je dosadašnji predsjednik ZNS-a Tomislav Svetina već skupio dovoljan broj potpisa delegata Skupštine (koju čine predstavnici klubova) za još jednu predsjedničku kandidaturu, a time istodobno i onemogućio kandidaturu potencijalnog protukandidata.

Nagađalo se kako je to trebao biti odvjetnik Nikola Badovinac, čija je baza NK Rudeš, član Prve NL, čiji je predsjednik proslavljeni reprezentativac Josip Šimunić.

Podsjećamo, Izvršni odbor Zagrebačkog nogometnog saveza na svom je zasjedanju u četvrtak donio odluku o terminu održavanja izborne Skupštine. O tome se ZNS kratkom objavom oglasio na svojoj službenoj stranici.

- Izvršni odbor Zagrebačkog nogometnog saveza je sukladno čl. 39. točke 1. Statuta ZNS-a donio odluku o sazivanju izvanredne izborne sjednice Skupštine ZNS-a koja će se održati u ponedjeljak, 29. rujna 2025. godine, stoji u objavi ZNS-a.

Na ovu objavu istoga dana reagirao je NK Rudeš otvorenim pismom, u kojemu je naveo kako osporava transparentnost rada vodstva ZNS-a. NK Rudeš tvrdi kako je „samim inzistiranjem na prijevremenoj izbornoj skupštini namjera predsjednika ZNS-a da svim potencijalnim stručnim kandidatima za mjesto predsjednika ZNS-a jednostrano i samovoljno uskrati mogućnost predstavljanja i provedbe razvojnog programa, a time i eventualne kandidature za izbor predsjednika ZNS-a.”

Kakvi će biti daljnji potezi NK Rudeš, pokazat će vrijeme.

Inače, Tomislav Svetina funkciju predsjednika ZNS-a obnaša već gotovo sedam godina. Prvi put bio je izabran 2018., a drugi put 2022. godine. Tomislav Svetina obnaša i funkciju glavnog tajnika Hrvatskog nogometnog saveza, odnosno prvi je operativac HNS-a i najbliži suradnik predsjednika Marijana Kustića.

Ključne riječi
Zagrebački nogometni savez Tomislav Svetina

