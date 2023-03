Doznajemo: BBB-i inzistiraju da vatreni postane predsjednik Uprave Dinama, i to prije Skupštine

Krešimir Antolić podnio je ostavku na mjesto člana Uprave GNK Dinamo, što je Izvršni odbor prihvatio, a istodobno je IO s mjesta članice uprave razriješio Amru Peternel, i to zato što je, prema njihovim navodima, radila protivno klubu i kršila Statut. Što ove dvije odluke znače za budućnost Dinama, odnosno koliki će utjecaj imati na Skupštinu koja je zakazana za 9. ožujka? Smatra se da je ovim odlukama Izvršnog odbora postalo izglednije da će Mamićeva struja biti poražena, da su ovime stvoreni preduvjeti da osuđeni kriminalac i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić zauvijek ode iz Dinama, odnosno da prestane njegov velik utjecaj u Maksimirskoj 128.

Prošlost bez mrlje

Audiosnimka koja je ovih dana izašla u javnost potvrdila je da Mamić i dalje ima znatan utjecaj među skupštinarima, a samim time može utjecati na klupske odluke, no da s time i dalje nastavi, trebat će mu podrška većine skupštinara tog "sudbonosnog" 9. ožujka. Još nedavno Mamić se hvalio da iza njega stoji 45 skupštinara te da će njegova struja s lakoćom pobijediti na toj skupštini, ali odlaskom Antolića iz kluba to bi se ipak moglo promijeniti.

Antolić je, naime, svojim odlaskom zapravo pomogao trećoj opciji koja želi ući u klub, a tu struju predvodi bivši igrač, klupska legenda Dario Šimić. S obzirom na Šimićevu prošlost bez mrlje, na prošlost u kojoj se često borio protiv anomalija u hrvatskom nogometu, na predstojećoj Skupštini mogli bi ga podržati oni neodlučni glasači. A pod tim neodlučnima mislimo i na 17 klupskih zaposlenika koji su na prošloj Skupštini glasali za Mamićevu opciju ponajprije zato što su bili protiv Antolića, odnosno nisu se slagali s njegovim autokratskim načinom vođenja kluba u posljednje vrijeme.

U svakom slučaju, vodit će se bitka za svakog skupštinara, a presudni bi mogli biti novi članovi Skupštine koji će se izabrati iz najuspješnijih povjerenika, odnosno ljudi koji skupe najviše novih članova. Kako bi među te najuspješnije pogurao svoje ljude, Zdravko Mamić ovih je dana preko svojih kanala pozivao navijače da se učlane u klub te obećavao da će on platiti upisninu (20 eura za odrasle osobe, odnosno 10 za djecu). No ta snimka potpuno je diskreditirala Mamićeve povjerenike pa su njih četvorica u srijedu smijenjeni na sjednici Izvršnog odbora te tako izgubili šansu da budu članovi Skupštine.

Takvu odluku IO-a trebali bi iskoristiti navijači, prije svega Bad Blue Boysi, koji su zadnjih dana pozivali na što masovnije učlanjenje u klub kako bi što više njihovih povjerenika na temelju broja upisanih članova ušlo u Skupštinu. Naravno, s temeljnom razlikom da BBB to radi na legalan, a Mamić i njegovi poslušnici na nelegalan način.

Navijači izuzetno ojačali

Vjerujemo da će neodlučni skupštinari obratiti pozornost na to, kao što će obratiti pozornost i na poruku politike da s Mamićevom ekipom neće biti dogovora o gradnji stadiona. Bila bi to nesaglediva šteta za budućnost Dinama. I zbog toga je, čini nam se, izgledniji scenarij da 9. ožujka gledamo konačan kraj Zdravka Mamića u Dinamu. Iako, Mamića ne treba nikada otpisati, pokazao je to nebrojeno puta u prošlosti. Doduše, u prošlosti je bio znatno jači nego danas, sada je prije svega osuđeni bjegunac, kriminalac koji je izvlačio novac iz Dinama. Neki kažu da je Mamićev adut i to što zna inkriminirajuće podatke o nekim skupštinarima, pa da će oni zbog toga ostati mu lojalni... No sve ćemo saznati na Skupštini 9. ožujka.

A prema našim informacijama, već i prije Skupštine aktualni Izvršni odbor mogao bi za člana Uprave izabrati Darija Šimića. Barišić mu je prvotno namijenio poziciju običnog člana Uprave, no Bad Blue Boysi inzistiraju da odmah postane predsjednik Uprave kako bi se jasno prije same Skupštine poručilo svima da je to ta treća opcija, neokaljana, koja će zaista uvesti demokratičnost u Dinamo. Barišić bi se idućih dana mogao slomiti i pristati na zahtjeve navijača, pogotovo što mu je jasno da do većine u Skupštini može samo uz pomoć njihovih šest-sedam povjerenika koji bi na temelju broja upisanih članova mogli ući u sastav Skupštine.

Bad Blue Boysi, odnosno predstavnici udruge "Dinamo, to smo mi" izuzetno su ojačali raspletom posljednjih događaja oko Dinama, maknuli su Mamićeve povjerenike i sada u Skupštinu ulaze možda i osmorica Boysa. To što se Mamić borio za ta mjesta pokazuje da je to ključna kvota za odnijeti pobjedu na Skupštini. Mamićeva poruka kojom poziva ljude da će im platiti članstvo na kraju je samo digla neutralne navijače na noge, odnosno dala zamah Boysima u učlanjivanju. Sada je iza njih šira masa, učlanjuju ljude koji daju novac za sebe jer žele slobodan Dinamo i time i oni daju mandat najžešćim navijačima da istjeraju ono što žele 15 godina. Mamić je nesvjesno pomogao Boysima da Mirko mora tražiti u njima saveznika, a ne obrnuto. A to znači da su Mirkov gromobran, umjesto dosadašnjeg Antolića, postali Boysi, koji demokratizaciju Dinama žele istjerati do kraja. Zbog svega toga, smatraju navijači, Dario Šimić više ne može biti samo član Uprave, već samo i jedino predsjednik Uprave. Dario je jedini tko može biti prije Skupštine stavljen na čelo Uprave kako bi se osigurala većina na Skupštini. To je Mirku jedina opcija – ili Dario kojeg će pozdraviti normalni Zagreb, a i ovih osam ljudi u Skupštini ili poraz od Mamića.

