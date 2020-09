Double-double 17-godišnjeg kapetana Roka Prkačina

U odgođenoj utakmici HT Premijer lige, košarkaši Cibone rutinski su svladali kvalitetom neravnopravni Zabok (85:69) čiji je trener Ivan Tomas priznao:

- Cibosi su nas u prvom dijelu preplašili, nismo se snašli na njihovu čvrstu igru. U drugom dijelu smo igrali bolje pa je konačni rezultat realan odnos snaga.

Pred praznim tribinama dvorane Dražena Petrovića, Zagrepčane su košgeterski predvodila dvojica mladih igrača,17-godišnji kapetan Roko Prkačin (21 koš, 13 skokova) i 21-godišnji Mateo Drežnjak (20 koševa).

- Da nije bilo izgubljenih lopti, bio bih zadovoljan sa svojim nastupom. Danas smo Prkačin i ja zabili više, no momčad je ta koja će izbaciti pojedince - kazao je Drežnjak koji je trice šutirao sa 100 postotnom preciznošću (5-5).

Premda je mlađahni kapetan bio najbolji strijelac utakmice, Cibonin trener Ivan Velić svojeg najmlađeg igrača pohvalio je za nešto drugo:

- Prka je obavio jako dobar postao, ne glede koševa nego radi 13 skokova. U Zadru je igrao 28 minuta i imao nula skokova i tada sam mu to predbacio. A kada uhvati loptu on ima svu slobodu da loptu sam povuče, od koša do koša. Zapravo, ja to tražim od svih no to je stvar sigurnosti igrača. Kao što vidite, brži smo nego lani, igramo više tranzicije pa ima i više pogrešaka, no ne možete zbog pokoje pogreške odustati od ideje.

Ne odustaje Velić niti od Šibenčanina Tonija Nakića koji u prva dva kola nije zabio niti jednu tricu, a promašio ih je 11 (protiv Zaboka šest).

- Nije isto igrati HT Premijer ligu za Šibenku i Cibonu. Kad bude trebalo, služit će njega i ruka. Uostalom, dok god on bude igrao dobro obranu, ima će kredit u napadu. To sam svima rekao, dok god budu grizli u obrani, imat će pravo na šut. Nakić je to morao šutirati, jer to su bile otvorene pozicije, a to što je promašivao nije ništa strašno.

On ima odlične starije suigrače koji ga potiču kao i ja i to je velika vrijednost koju ja imam u momčadi, to što su iskusniji igrači u maksimalnoj službi mlađih. Za te mlade igrače moramo imati razumijevanje, to je sve proces.

A proces je i kondicijska priprema kroz koju Cibona, radi zaraze koronavirusom, ponovo prolazi pa Velić ističe:

- U 28 dana listopada čeka nas 11 utakmica i ako u to uđemo tjelesno nespremni, nećemo se dobro provesti. Zato smo i dalje, na neki način, u pripremnoj fazi - ističe Velić kojeg u ponedjeljak očekuje zahtjevan trenerski ispit.

Naime, u 1. kolu regionalne ABA lige vukovima u ponedjeljak u goste stiže euroligaš Crvena zvezda kojoj će, tako je odlučeno, moći prisustvovati maksimalno 750 gledatelja. A oni će ulaznice moći kupiti online, preko portala ulaznice.hr.