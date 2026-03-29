Donna Vekić izborila glavni turnir

Hrvatska tenisačica Donna Vekić igrat će u glavnom ždrijebu WTA 500 turnira u američkom Charlestonu nakon što je u drugom kolu kvalifikacija svladala Gruzijku Ekatarinu Gorgodze sa 6-2, 6-3.

Vekić je tako kroz kvalifikacije prošla bez izgubljenog seta jer je u prvom kolu sa 6-2, 6-2 bila bolja od Amerikanke Sachije Vickery.

U prvom setu se 32-godišnja Gruzijka, inače 165. na WTA ljestvici, uz Vekić držala do 2-2. U tom trenutku je krenuo niz od četiri gema i Vekić je vrlo lako povela s 1-0 u setovima.

U drugoj dionici slična priča. Gorgodze se držala do 2-2, potom je Vekić pobjegla na 5-2 i zapečatila pobjedu koja je vodi među elitu ovogodišnjeg Charlestona.

Prva nositeljica turnira je Amerikanka Jessica Pegula, a druga Ruskinja Ekatarina Aleksandrova.

WTA Charleston, 2. kolo kvalifikacija:

Donna Vekić (Hrv/2) - Ekatarina Gorgodze (Gru/10) 6-2, 6-3