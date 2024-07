Donna ne smije očajavati nakon poraza, bit će još prilike. A sada se mora koncentrirati na jednu stvar

Donna Vekić neće igrati u subotnjem finalu ženskog turnira na Wimbledonu, trećeg Grand Slam turnira ove sezone. Nije uspjela postati druga hrvatska tenisačica koja će zaigrati u finalu Grand Slam turnira. Prva je bila Iva Majoli koja je osvojila Roland Garros 1997. godine. U velikom polufinalu osječka tenisačica pobijedila je Talijanku Jasmine Paolini sa 6:2, 4:6, 8:10. Bio je to šesti meč Vekić na Wimbledonu i peti koji je igrala u pet setova. Četiri je dobila, peti nije. Kako bilo, Donna će od ponedjeljak biti 21. igračica svijeta, bit će to skok od 16 mjesta na svjetsko rang ljestvici.

Zaradila 846.000 eura

Vekić je ulaskom u polufinale zaradila 846.000 eura, dok je Paolini ulaskom u finale 1,66 milijuna eura. Pobijedili u finalu otići će kući bogatija za 3,2 milijuna eura. Ovogodišnji nagradni fond Wimbledona u muškoj i ženskoj konkurenciji je isti te iznosi nešto malo više od 35 milijuna funti.

U prvom setu Donna je dominirala od početka do kraja. Igrala je atomski tenis i lakoćom je dobila prvi set sa 6:2. Donna je odlično napadala drugi servis talijanske tenisačice i to se odrazilo na rezultat. U drugom setu gledali smo izjednačeni tenis sve do devetog gema kada je Paolini došla do svog prvog breaka u meču, za vodstvo od 5:4. Na svoj servis samo je završila posao. Donna je iskoristila pravo i uoči trećeg seta otišla je u svlačionicu. Nakon povratka odmah je napravila break, povela s 3:1, no Paolini je vratila break pa je došla do 3:3, no odmah u sljedećem gemu Vekić je uzvratila breakom.

U tim trenucima kao da je Donnu nešto zaboljelo u laktu, više nije bila tako sigurna na svojim servisima i začas je Talijanka otišla u vodstvo od 5:4. Servirala je Donna za izjednačenje, suočila se s prvom meč loptom ali se nekako uspjela izvući, malo i uz pomoć mreže pa je rezultat nakon desetog gema bio izjednačen (5:5). Povela je Vekić s 30:0 na servis Paolini u 11. gemu, ali 1,63 metara visoka Talijanka uspjela se vratiti na 30:30, a onda se suočila s novom break loptom. Na svoju sreću uspjela ju je spasiti tu break loptu, pa je nakon četiri izjednačenja Vekić došla do nove break prilike ali ju nije uspjela iskoristiti. Deset minuta trajao je 11. gem kojeg je na kraju Paolini uspjela dobiti za vodstvo do 6:5.

U tim trenucima gledatelji su izabrali da navijaju za Paolini pa su svaki njezin poen puno više nagrađivali pljeskom nego poene naše tenisačice.

U tom gemu gdje je Donna pokušala doći do tie breaka i ostanak u meču suočila se s drugom meč loptom. Ali ju je spasila. Igra se dalje, drama se nastavlja. Britanski komentatori već su ustanovili da bolje polufinale od ovoga dugo nisu gledali. S pravom su tako razmišljali. A Donna ne samo a je spasila meč loptu već je došla do tie-breaka. Izjednačila je na 6:6. U tie breaku povela je Vekić s 3:1, Paolini preokrenula 5:4, pa Vekić povela sa 6:5...Tko će prvi do deset bodova? Uzbuđenje je bilo na vrhuncu, kako na tribinama tako i na centralnom terenu. Nakon 12 odigranih poena bilo je 6:6. Nevjerojatno. Paolini prva dolazi do meč lopte, treće po redu, ima 9:8, a Vekić je na servisu. I nije uspjela doći do 9:9. U najdužem polufinalu u povijesti Wimbledona Paolini je otišla u svoje drugo uzastopno finale na Grand Slam turnirima. Tako nešto uspjelo je još Sereni Williams 2016. godine.

Donna nije uspjela nadmašiti svoju trenericu Pam Shriver koja je triput igrala pojedinačno polufinale u Wimbledonu i nijednom nije uspjela ući u finale. Donna ne treba očajati. Igranje u polufinalu Wimbledona je velik, ogroman uspjeh. Istina, nije uspjela doći do svog šestog finala na travi ali nema veze. Bit će još prilika.

Sada fokus na OI

Sad se Donna mora fokusirati na sljedeće veliko natjecanje – Olimpijske igre u Parizu. Istina, bit će se teško prilagoditi s trave na zemlju, alio Donna će napraviti sve da i u Parizu dođe do uspjeha karijere što se tiče Igara. I dobro je što nije odlučila odustati od tenisa tri tjedna prije Roland Garrosa kako je istaknula na konferenciji za medije nakon pobjede nad Lulu Sun. Rekla je da je bila razočarana svojim rezultatima, da je bila nemotivirana. Na kraju se predomislila i dobro je da je tako. Inače ne bi došla do polufinala Wimbledona.

