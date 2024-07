VIDEO Donna dobila ovacije publike u Wimbledonu, odigrala je najduži meč u povijesti turnira

OSIGURAN JE PRIJENOS

Donna u polufinalu Wimbledona: Evo kad počinje meč karijere i gdje ga možete pogledati

Prvi je to puta za našu Osječanku da se našla u polufinalu jednog Grand Slam turnira, a do sada je dva puta bila u četvrtfinalima, po jednom u Australiji i na US Openu