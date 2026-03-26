Osumnjičeni za izvlačenje 30 milijuna eura iz HSS-a dovedeni u USKOK

Malo poslije 18.30 na ispitivanje u USKOK su dovedeni osumnjičenici za jednu od najvećih afera hrvatskog sporta, ljudi koji se sumnjiče da su iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS), kako se sumnja, izvukli oko 30 milijuna eura. Među prvima je na ispitivanje doveden Damir Raos, koji je do izbijanja afere bio glavni tajnik HSS-a, no kada se doznalo za novac koji se vozio u torbama automobilom, podnio je zahtjev za umirovljenjem. Nakon njega je na ispitivanje doveden i Nenad Eror, bivši glasnogovornik HSS-a, koji je koncem siječnja uhvaćen na granici s torbom u kojoj je bio oko 120.000 eura. Prema najavama njegovog odvjetnika Ljube Pavasovića Viskovića, on će iznijeti obranu, a hoće li to biti dovoljno da se u nastavku istrage brani sa slobode, vjerojatno će se znati ujutro.

Tijekom večeri bi trebali biti ispitani i ostali osumnjičenici koji su dostupni, a što se tiče Vedrana Pavleka, bivšeg direktora HSS-a, koji je koncem siječnja dao ostavku, on nije dostupan. Pojavile su se informacije da je u Španjolskoj, Dubaiju ili Turskoj, no Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik je u razgovoru za RTL kazao da je u Turskoj. Turudić je naveo i da su istražitelji stupili u kontakt s Pavlekom, a hoće li se on sam javiti USKOK-u i kada, još se ne zna. No ako se ne odluči za taj potez, gotovo sigurno će za njim biti raspisana tjeralica i europski uhidbeni nalog. U ovoj suludoj priči još su osumnjičeni Božena Hrvoj Mejić te dvoje stranih državljana Martina Strezenica i Georg Mauser. Ovaj potonji, kako je kazao Turudić za RTL također trenutačno nije dostupan. Nakon što dostupni osumnjičenici budu ispitani, USKOK će odlučiti hoće li i za koga tražiti istražni zatvor, a ako takvog zahtjeva bude, o tome će sutra odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.