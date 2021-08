Dominacija se nastavlja: Karabatić i društvo četvrti put zaredom u finalu

Francuski rukometaši će u Tokiju po četvrti put zaredom igrati za zlatnu olimpijsku medalju, a do finala su se probili pobijedivši reprezentaciju Egipta s 27-23 (13-13).

Egipćani su odlično krenuli u utakmicu i poveli 5-1, ali su Francuzi do polovice prvog poluvremena već došli do izjednačenja (7-7).

Foto: SUSANA VERA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Handball - Men - Semifinal - France v Egypt Tokyo 2020 Olympics - Handball - Men - Semifinal - France v Egypt - Yoyogi National Stadium - Tokyo, Japan - August 5, 2021. Team members of France celebrate after the match REUTERS/Susana Vera SUSANA VERA

Sve do posljednjih pet minuta utakmice egipatski rukometaši su držali rezultatski priključak, da bi golovima Valentina Portea iz kontranapada te Ludovica Fabregasa s crte dvostruki olimpijski pobjednici došli do četiri pogotka prednosti (25-21) za posljednje četiri minute, koju su i zadržali do konačnih 27-23.

Francuze su do pobjede predvodili Dika Mem i Hugo Descat sa po pet pogodaka svaki, dok su po četiri gola postigli Nikola Karabatić i Nedim Remili. Briljantan je bio vratar Vincent Gerard koji je obranio 17 od 39 udaraca.

Strijelce Egipta u njihovom premijernom olimpijskom polufinalu predvodili su sa po pet pogodaka Yahia Omar i Ahmed El-Ahmar.

Francuzi su bili olimpijski pobjednici u Pekingu 2008. i Londonu 2012., a 2016. u Rio de Janeiru su u finalu poraženi od Danske. U Tokiju je moguća repriza tog finala, ako od 14 sati po srednjoeruopskom vremenu Danci u drugom polufinalu uspiju pobijediti Španjolce.

