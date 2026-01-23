Domen Prevc u vodstvu nakon prvog dana

Vodeći u Svjetskom kupu, aktualni pobjednik Novogodišnje turneje i svjetski rekorder u skijaškim letovima, 26-godišnji Slovenac Domen Prevc, opravdao je ulogu najvećeg favorita Svjetskog prvenstva koje se održava na letaonici u njemačkom Oberstdorfu i nalazi se u vodstvu nakon prve dvije serije koje su održane u petak.

Prevc je u prve dvije serije skupio 442,2 boda i stekao prednost od 14 bodova u odnosu na drugoplasiranog Japanca Rena Nikaida koji je imao iznenađujuće dobar nastup i najduži skok natjecanja (230,5 metara u prvoj seriji). Trećeplasirani Norvežanin Marius Lindvik, koji je vodio poslije prve serije, za Prevcom zaostaje 21,9 bodova.

Prvi favorit za naslov svjetskog prvaka je u prvoj seriji imao kraći skok (204 m), ali ga je izveo sa šest mjesta nižeg zaletišta nego njegovi konkurenti te mu je uz bodovni dodatak to bilo dovoljno za drugo mjesto s minimalnim zaostatkom (1,4 boda) za Lindvikom.

No, sve je ispravio u drugoj seriji, kad je slovenski trener Robert Hrgota zatražio snižavanje zaleta za samo dva mjesta. Prevc je u drugoj seriji doletio do 224,5 m i za taj pokušaj osvojio 229 bodova, što nitko od konkurenata nije uspio nadmašiti.

"U prvoj seriji nisam izveo najbolji skok, a ni uvjeti nisu bili najbolji. Sad se bitka rasplamsala. Vjetar je bio promjenjiv, više skakača je imalo nesreću, a među njima i mladi Stephan Embacher. Iznimno sam sretan zato što mi je u drugoj seriji uspio dobar skok. Mogu mirno otići na spavanje i sutra nastaviti borbu", rekao je vodeći Prevc u prvoj izjavi nakon prvog dana letačkog SP-a u Oberstdorfu.

Slovenci imaju razloga za zadovoljstvo i zbog odličnog nastupa Anžea Lanišeka u drugoj seriji, u kojoj je letom od 227 metara uspio sa 12. mjesta iz prve serije doći na petu poziciju i u igri je za mjesto na pobjedničkom postolju sa zaostatkom od 34,3 boda za sunarodnjakom.

Između Lanišeka i trećeplasiranog Lindvika ugurao se najbolji član austrijske reprezentacije Jan Hoerl. On je u prvoj seriji dijelio 12. mjesto s Lanišekom, a u drugoj seriji je izveo drugi najduži let natjecanja (230 m) i Slovenca nadmašio za 5,6 bodova.

Rasplet borbe za pojedinačna odličja na Svjetskom prvenstvu u skijaškim letovima dogodit će se u subotu, a početak treće natjecateljske serije je predviđen za 16.30 sati.

U nedjelju će biti održano i momčadsko natjecanje u kojem će Slovenija ponovno biti u statusu favorita za odličje.