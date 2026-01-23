Naši Portali
SKIJANJE

Nezaustavljivi Odermatt stigao do nove pobjede: Neuhvatljiv je bio i u mitskom Kitzbühelu

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Downhill Training
LISI NIESNER/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.01.2026.
u 14:04

U ukupnom poretku Odermatt s 1.205 bodova, ima gotovo dvostruko više (587) od Norvežanina koji skija pod brazilskom zastavom Lucasa Pinheira Braathena

Švicarac Marco Odermatt pobjednik je superveleslaloma kojeg su skijaši u petak vozili za Svjetski kup u Kittzbuehelu, drugo je mjesto zauzeo njegov sunarodnjak Franjo Von Allmen, a treće mjesto Austrijanac Stefan Babinsky.

Odermatt je do druge pobjede u Kitzbuehelu pobjede došao s vremenom 1:08.41, Von Allmen je imao samo tri stotinke sporije vrijeme (1:08.44), a Babinsky 25 stotinki (1:08.66).  Odermattu je ovo bila 53. pobjeda u Svjetskom kupu, od kojih je 17 u superveleslalomu. 

'Sada idemo u Dansku po pobjedu i prolaz. Meni je svejedno na kojoj sam poziciji, glavno je da igram'

U poretku skijaša u superveleslalomu vodi Odermatt s 425 bodova, drugi je Austrijanac Vincent Kriechmayr koji je danas bio sedmi, s 267 bodova, a treći Babinsky  s 243 boda. U ukupnom poretku Odermatt s 1.205 bodova, ima gotovo dvostruko više (587) od Norvežanina koji skija pod brazilskom zastavom Lucasa Pinheira Braathena. Treći je Norvežanin Atle Lie McGrath s 578 bodova. 
Ključne riječi
Kitzbühel Marco Odermatt Superveleslalom Skijanje

