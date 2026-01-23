Ljutić s brojem 3 na veleslalomu

U subotu će na češkom skijalištu Špindleruv Mlyn biti održan veleslalom skijašica za Svjetski kup, na kojem će Zrinka Ljutić nastupiti sa startnim brojem 3.

Bit će to njen 91. nastup u Svjetskom kupu, a za stazu "Svaty Petr", po kojoj će se sutra ponovno spustiti, 21-godišnju Zagrepčanku vežu lijepe uspomene.

"Tu sam prvi put bila na postolju. Imala sam 18 godina i bila sam treća u slalomu. Iskoristit ću to kao nekakvu inspiraciju za sutra i prekosutra", izjavila je Zrinka koja je na zadnjoj veleslalomskoj utrci, održanoj u utorak na talijanskom Kronplatzu, po prvi put u sezoni ostala bez plasmana u drugu vožnju u toj disciplini.

U dosadašnjih sedam veleslaloma Zrinka je osvojila 207 bodova i nalazi se na devetom mjestu u toj disciplini u kojoj je i jedini put u ovoj sezoni došla do pobjedničkog postolja osvojivši drugo mjesto u prvoj od dvije utrke vožene u kanadskom Tremblantu.

Start prve vožnje predviđen je za 10 sati, a druga bi trebala započeti u 13.30 sati.

U nedjelju će skijašice voziti slalom, a uz Zrinku će se na startu te utrke naći i Leona Popović.