Đokovićev otac oštro odbrusio Australcima: Ja to ne bih učinio, a on je moj sin pa vi zaključite

Australian Open sve je bliže. Sveti Nikola posljednji je datum kada se tenisači koji žele nastupati moraju prijaviti na turnir. No, ne mogu to učniti samo tako. Tamošnje vlasti, naime, traže da natjecatelji budu cijepljeni protiv koronavirusa, a Novak Đoković nikada nije otkrio je li cijepljen ili ne.

- Trenutno je 85 posto tenisača i tenisačica cijepljeno. Do siječnja očekujemo da će ih biti od 90 do 95 posto, jer ako nisi cijepljen, nećeš moći igrati - rekao je Craig Tiley, direktor Australian Opena.

U Australiji bi srpski tenisač trebao braniti titulu osvajača te ići po 10. naslov, ali niti njegov vlastiti otac nije siguran goće li se to dogoditi.

- Što se tiče cjepiva i necjepiva, osobno je pravo svakog od nas da odlučimo hoćemo li se cijepiti. Nitko nema pravo ulaziti u našu intimu, ustavom imamo pravo odlučivati o svom zdravlju. Je li Novak cijepljen, to je njegovo pravo i intima. Hoće li to objaviti? Mislim da neće. Ni ja ne znam tu odluku. On ima pravo odlučiti kako želi - rekao je za Srđan Đoković.

Otac srpskog tenisača je i prozvao direktora Australian Opena.

- Koje je to priznato cjepivo, gospodine Craig? Nije priznato rusko? Po našim kriterijima, priznata su samo ruska i kineska. Priznajte i vi ta cjepiva. Neugodna su priopćenja čelnika australskih pokrajina koji prozivaju osvajača devet Australian Opena. Hoće li se on tamo pojaviti, ovisi o njima, o tome kako će se postaviti. On bi to htio svim srcem, a i mi bismo voljeli. Pod ovim ucjenama i uvjetima vjerojatno neće. Ja to ne bih napravio. A on je moj sin, pa vi zaključite sami - rekao je Đoković.