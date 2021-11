Novak Đoković na raskrižju - pregaziti uvjerenja o cjepivu ili odustati od rekorda?

Direktor teniskog Grand Slam turnira Australian Opena Craig Tiley očekuje da će 95 posto igrača biti cijepljeno protiv koronavirusa do početka prvog Grand Slam turnira sezone koji se održava od 17. do 30. siječnja u Melbourneu. On je rekao da je savezna država Victoria, čiji je Melbourne glavni grad, odlučila da neće biti iznimaka kad je u pitanju obaveza cijepljenja.

Navijači mu neće zamjeriti

– Trenutačno je 85 posto tenisača i tenisačica cijepljeno. Do siječnja očekujemo da će ih biti od 90 do 95 posto jer, ako nisi cijepljen, nećeš moći igrati – kazao je Tiley.

On je rekao da je razgovarao s Novakom Đokovićem, prvim tenisačem svijeta i braniteljem naslova, ali da nije uspio dokučiti je li cijepljen.

– Đoković je osvojio devet naslova na Australian Openu i siguran sam da želi i deseti. Također, on, Rafa Nadal i Roger Federer poravnati su po broju Grand Slam naslova, sva trojica imaju ih po 20. Nadal će igrati i netko će nekoga prestići po broju osvojenih Grand Slam turnira, a mislim da Đoković ne bi to želio prepustiti nekom drugome. Jedna stvar je sigurna, ako bude igrao ovdje u siječnju, onda je cijepljen – rekao je Tiley.

Foto: Reuters

Iako je Đoković nekoliko puta istaknuo da je protivnik cijepljenja, Tiley je istaknuo:

– On je jedan od najvećih igrača svih vremena. On ima svoj stav o nečemu, neki smatraju da je u pravu, većina da nije, ali mislim da će navijači biti korektni prema Novaku, da neće imati problema zbog svog stava o cijepljenju.

Želi postati najveći

Kako god, cijeli sportski svijet iščekuje hoće li se Srbin pojaviti na listi igrača prijavljenih za Australian Open. Neki će tada, naravno, reći da mu je glad za novcem porušila vlastite ideale, te da je izdao uvjerenja koja je propagirao o (ne)cijepljenju. Organizatori Australian Opena, naravno, nadaju se da će prvi tenisač svijeta stići u Melbourne, a ako će mu išta promijeniti stav o cijepljenju, onda je to mogućnost da s osvojenim 21. Grand Slamom u karijeri i službeno postane najveći tenisač u povijesti.Također, kada bi propustio Australian Open, Novak bi ugrozio i svoju poziciju broja jedan na ATP listi, s obzirom na to da je Rus Danil Medvedev sve bliže.

Za razliku od Đokovića, član Vijeća igrača ATP-a Andy Murray rekao je da ne shvaća zašto dosta velik broj tenisača ima negativan stav prema cijepljenju.

– Osjećam se kao da uživam u prilično normalnom životu, dok je igračima koji se nisu cijepili situacija drukčija. Siguran sam da će zbog toga biti frustrirani – objasnio je Murray dodavši kako smatra da tenisači imaju obavezu prema drugima:

– Pretpostavljam da je razlog zašto se svi cijepimo u tome da pazimo na širu javnost. Kao igrači koji putuju po cijelom svijetu imamo odgovornost prema drugima.