Đokovića će trenirati jedan od najvećih rivala! Ivaniševića će zamijeniti jedan od najboljih tenisača svijeta

CIJELA OBITELJ SE KRSTILA

Đokovićeva majka: Roditelji su mi katolici, a izjašnjavali su se kao Jugoslaveni. A u meni se nešto preokrenulo...

– Što su me više pritiskali, bila sam sve dalje od te odluke, a onda su me pustili. Kada sam rodila Marka, tada se u meni nešto samo preokrenulo. Rekla sam: ''Da, želim se krstiti i želim krstiti svoju djecu.'' Tako smo odlučili svi se krstiti u svibnju 1992. godine u Žiči, i to u staroj crkvi.