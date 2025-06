Đoković zbog ovog dan-danas žali: Nije poslušao Ivaniševića, ubrzo mu nakon toga uručio otkaz

Gostovanje ponajboljeg tenisača u povijesti Novaka Đokovića u emisiji koju vodi proslavljeni vatreni Slaven Bilić i dalje izaziva veliki interes diljem regije, a posebnu pažnju privukao je odnos bivšim trenerom, legendarnim Goranom Ivaniševićem te pogreške koju je srpski tenisač - skupo platio.

Novak Đoković sada je po prvi put detaljno ispričao prekid suradnje s našim Ivaniševićem, poznato je da su imali buran odnos, ali su ostali u prijateljskim odnosima. Govoreći o kraju 2023. godine, Đoković je priznao da se nije dovoljno odmorio nakon jedne od najboljih sezona karijere.

- Kraj 2023. godine bio je nevjerojatan – tri Grand Slam naslova, broj 1 na svijetu s 35 godina, nagrada za najboljeg sportaša... Ipak, prerano sam ušao u novu sezonu - otkrio je Nole te dodao da bi rado ispravio tu pogrešku.

- Goran je želio da prije Australian Opena odigram barem jedan pripremni meč, da se fizički i mentalno resetiram. Ja sam se, nažalost, prerano obvezao da ću igrati United Cup za Srbiju. Taj format mi se svidio zbog timske atmosfere koju rijetko doživljavamo, ali ispalo je da sam si time samo naštetio - rekao je Đoković.

Prvi meč na turniru odigrao je već 30. prosinca, a sezonu 2023. završio je tek nekoliko tjedana ranije.

- Nisam se stigao ni odmoriti ni pripremiti kako treba. Fizički sam bio na terenu, ali mentalno nisam bio prisutan. Osjetio sam zasićenje i prazninu, što se vidjelo u porazu od Jannika Sinnera u polufinalu Australian Opena - izjavio je Đoković.

Kao posljedica svega toga, ubrzo je uslijedio prekid suradnje s Goranom Ivaniševićem. Đoković danas otvoreno priznaje da je hrvatski trener na kraju ipak bio u pravu.

- Da sam se više odmorio i bolje pripremio, možda bi sve bilo drukčije. Goran me upozoravao, ali nisam poslušao. Danas to gledam drugačije - priznao je srpski teniski as.