Đoković s lakoćom srušio Amerikanca i osigurao osmo finale ATP Torina

Novak Đoković prvi je finalist ovogodišnjeg ATP Finala u Torinu, turnira osam najboljih tenisača svijeta, on je u polufinalu nadigrao Amerikanca Taylora Fritza sa 7-6 (5), 7-6 (6).

Za srpskog igrača ovo je osmi put u karijeri kako se plasirao u finale ovog turnira kojega je dosada osvojio pet puta, a posljednji put 2015. godine.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS Tennis - ATP Finals Turin - Pala Alpitour, Turin, Italy - November 19, 2022 Serbia's Novak Djokovic celebrates after winning his semi final match against Taylor Fritz of the U.S. REUTERS/Guglielmo Mangiapane Photo: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Đoković će u finalu igrati protiv boljeg iz ogleda Norvežanina Caspera Ruuda i Andreja Rubljova.

Ranije u subotu u finale parova plasirali su se Amerikanac Rajeev Ram i Britanac Joe Salisbury koji su u polufinalu svladali prvi par svijeta Nizozemca Wesleyja Koolhofa i Britanca Neala Skupskog sa 7-6 (7), 6-4. Ram i Salisbury će u finalu igrati protiv pobjednika susreta između aktualnih olimpijskih pobjednika Nikole Mektića i Mate Pavića te Britanca Lloyda Glasspoola i Finca Harrija Heliovaare.

