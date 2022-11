Đoković Rusu nanio treći poraz, no sve je iznenadilo što se dogodilo usred meča

Srpski tenisač Novak Đoković okončao je natjecanje u crvenoj skupini ATP Finala s maksimalnim učinkom, treću pobjedu je ostvario protiv Danila Medvjedeva kojeg je svladao 6-3, 6-7(5), 7-6(2).

Đoković je već nakon drugog kola osigurao polufinale, a u subotu će se za finale boriti protiv Amerikanca Taylora Fritza. Medvjedev je ovim nastup u Torinu zaključio s tri poraza.

U prvom setu Đoković je ključni break napravio kod vodstva 4-3, dok su se u drugom stvari na terenu okrenule. Medvjedev je igrao sve bolje te je kod vodstva 5-4 Rus propustio tri set lopte.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS Tennis - ATP Finals Turin - Pala Alpitour, Turin, Italy - November 18, 2022 Serbia's Novak Djokovic reacts after losing the second set in his group stage match against Russia's Daniil Medvedev REUTERS/Guglielmo Mangiapane Photo: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

U završnici drugog seta Đoković je zatražio i pomoć liječnika, činilo se zbog problema s očima te je odjednom odavao dojam posve iscrpljenog tenisača. Medvjedev je ne zbog toga, već zbog svoje sjajne igre, na kraju trijumfirao u tie-breaku drugog seta i odveo meč u treći.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS Tennis - ATP Finals Turin - Pala Alpitour, Turin, Italy - November 18, 2022 Serbia's Novak Djokovic reacts during his group stage match against Russia's Daniil Medvedev REUTERS/Guglielmo Mangiapane Photo: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

U trećem setu se vodila potpuno izjednačena borba u kojoj je prvi do break šanse došao Đoković, kod vodstva 4-3, ali je ta prilika ostala nerealizirana. Uzvratio je Medvjedev koji je kod 4-4 oduzeo servis Srbinu i potom servirao za meč, ali kao i protiv Tsitsipasa nije imao mirnoće završiti meč. Đoković se vratio te potom dominantno slavio u tie-breaku za treće slavlje u skupini.

Od četvrtka je bilo poznato kako će Novak Đoković u polufinalu igrati protiv Taylora Fritza, drugoplasiranog u zelenoj skupini, dok će se posljednji polufinalist saznati u petak navečer. Od 21 sat igraju Andrej Rubljov i Stefanos Tsitsipas. Pobjednik osigurava drugo mjesto crvene skupine i polufinalni dvoboj protiv Norvežanina Caspera Ruuda.

>> VIDEO: Jedini hrvatski trener u Kataru ekskluzivno za Večernji otkrio što Vatrene čeka u Dohi: