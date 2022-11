Borna Ćorić: Podloga je opet spora, ali nas to nije iznenadilo

Pet dana prije okršaja sa Španjolskom u četvrtfinalu Davis Cupa hrvatska reprezentacija prvi je put trenirala u dvorani José María Martín Carpena u Málagi. Istina, još uvijek u nekompletnom sastavu, jer su na igralištu bili Borna Ćorić i Borna Gojo od nominiranih igrača, te Mili Poljičak kao velika nada hrvatskog tenisa. Marin Čilić će se suigračima priključiti u nedjelju, a Nikola Mektić i Mate Pavić po završetku nastupa na ATP Finalsu u Torinu.

Okršaj sa Španjolcima bit će 23. studenoga s početkom u 16 sati, a pobjednik će proći u polufinale i sastati se s boljim iz susreta Australija – Nizozemska.

- Prvi trening je stvarno bio odličan. Podloga je nažalost dosta spora, kao u Bologni, ali nas to nije iznenadilo. Imamo pet dana da se pripremimo za uvjete, nadam se da će biti super - rekao je Borna Ćorić, koji je na turniru prvog kruga završnice u Bologni u rujnu u pojedinačnim mečevima ostvario dvije pobjede i jedan poraz. Iza njega je već 16 susreta u ovom natjecanju, što ga svrstava na šesto mjesto među igračima u hrvatskoj reprezentaciji (rekorder je Marin Čilić s 31 nastupom). Ipak, činjenica da je podloga spora nije spriječila Bornu Goju da u jednom trenutku „natjera“ radar da pokaže brzinu lopte od 450 km/h. To, dakako, nije bila stvarna brzina, no Gojina objava fotografije na društvenim mrežama svejedno je izazvala reakcije.

Posljednji natjecateljski meč Borna Ćorić je odigrao prije nešto više od dva tjedna na turniru iz serije Masters 1000 u pariškom Bercyju. Što se događalo u međuvremenu?

Foto: LISA LEUTNER/REUTERS Tennis - ATP 500 - Vienna Open - Wiener Stadthalle, Vienna, Austria - October 28, 2022 Croatia's Borna Coric reacts during his quarter final match against Poland's Hubert Hurkacz REUTERS/Lisa Leutner Photo: LISA LEUTNER/REUTERS

- Uzeo sam šest-sedam dana odmora, ali ostao sam i tada dosta aktivan. Radio sam na nekim stvarima za koje nemam vremena kad sam na turnirima i kad treniram. Jako puno sam bio u teretani, kasnije radio na tenisu, imao sam odličnih pet-šest dana u Zagrebu. Odlično se osjećam i sve u svemu sam jako zadovoljan - dodao je Borna.

Španjolska će u Málagi biti bez dvojice najbolje rangiranih igrača, Carlos Alcaraza (prvi na ATP listi) i Rafaela Nadala (2.), no i dalje je vrlo jaka. Pablo Carreño Busta je 12. igrač svijeta, a Roberto Bautista Agut 21., što im po tom kriteriju i dalje daje prednost u odnosu na hrvatski sastav (Čilić je 17., Ćorić 26.)

- Tako je, i dalje je to vrlo jaka reprezentacija. Već sam ranije rekao, bit će jako težak susret. Protiv Bautista Aguta sam igrao već sedam-osam puta, omjer nam je prilično izjednačen. Posljednji put sam ga svladao, ali ovdje su potpuno drugačiji uvjeti, pa će time biti i drugačiji meč. Igra kod kuće, pa će i to biti drugačije - rekao je Borna Ćorić.

Dvorana je već sada gotovo sasvim spremna za početak natjecanja, a prvi susret, Australija – Nizozemska, na rasporedu je 22. studenoga.

