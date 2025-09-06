Đoković progovorio o mirovini nakon ispadanja s US Opena: 'Pobijedio sam ga, ali to me koštalo'

Prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner i Španjolac Carlos Alcaraz igrat će u finalu zadnjeg Grand Slam turnira sezone US Opena. Talijanski tenisač, četverostruki osvajač Grand Slama, je u drugom polufinalnom meču tek nakon tri sata i 21 minute slavio sa 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 protiv 27. tenisača svijeta Kanđanina Felixa Auger-Aliassimea. Talijan i Španjolac prvi su par igrača od 1964. koji su se tri puta susreli u finalu Grand Slam turnira tijekom iste sezone.

Sinneru je ovo četvrto Grand Slam finale sezone nakon što je osvojio Australian Open i Wimbledon te u finalu Roland Garrosa izgubio od Alcaraza.

Iako je za kanadskog tenisača ovo je prvo polufinale Grand Slam turnira četiri godine četiri godine nakon svog prvog i jedinog nastupa na ovoj razini, ozbiljno je namučio Talijana, posebno u drugom setu, nakon čega je Sinner napustio teren na medicinski time-out da bi primio masažu trbuha.

"Osjećao sam malu zategnutost nakon servisa, ali nakon tretmana osjećao sam se puno bolje", rekao je Sinner novinarima.

"Ne žalim ni za čim, igrao sam svoju igru", izjavio je kanadski tenisač na konferenciji za novinare. "Dobro smo se borili, odigrali smo neke dobre poene. Ponekad sam ga gledao u oči, a u nekim setovima sam čak i dominirao", rekao je Auger-Aliassime, koji će se na sljedećoj ATP ljestvici vratiti na rub prvih 10.

Sinner mora pobijediti u nedjelju Alcaraza, ako želi zadržati prvu poziciju na ATP ljestvici.

"Jedva čekam zaigrati u finalu. Osjećam da je ovdje počelo naše rivalstvo", rekao je Sinner. U prvom polufinalnom meču dana Alcaraz se osvetio Novaku Đokoviću za dva poraza - u olimpijskom finalu i na Australian Openu - pobijedivši ga sa 6-4, 7-6 (7/4), 6-2.

''Na Wimbledonu sam bio bliži povlačenju nego sada. Rekao sam već da imam više šanse u dva seta – svi koji prate moju karijeru i naša rivalstva znaju da su oni najbolji na svijetu. Bolji su u raznim aspektima igre, velika je razlika u fizičkoj spremi. Tako je to pred kraj Grand Slam turnira. Igrao sam protiv Sinnera dva puta, evo sada Alcaraza. Pobijedio sam Alcaraza u četvrtfinalu Australian Opena, ali me to koštalo. Mečevi su intenzivni, prisiljen sam biti stalno na granici izdržljivosti, a to je nužno da bih ih pobijedio. Dominantni su, spremni, igraju kompletan tenis. Napravili su razliku u razini.'', rekao je Đoković.

''Mogu biti zadovoljan rezultatima na Grand Slamovima. Nisam potpuno, uvijek od sebe očekujem barem jedan naslov. Uzimajući u obzir moju fizičku spremu i momke preko puta, koji su 15 i više godina mlađi od mene, mislim da mogu biti zadovoljan. Pobjeđivao sam sve ostale tenisače, želim nastaviti igrati. Kako će mi izgledati raspored – ne znam. Ne želim zauzimati čvrst stav, jednostavno sam se umorio od planiranja, od toga da idem ovamo i onamo. Želim osjetiti tijelo i volju, pa vidjeti gdje ću igrati. Rekao sam da ću igrati Atenu, ali sve je pod znakom pitanja ove godine. Početkom sljedeće, to je Australija – ono što osjetim da želim, a ostalo ćemo vidjeti.'', zaključio je.