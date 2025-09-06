Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SRPSKI AS

Đoković progovorio o mirovini nakon ispadanja s US Opena: 'Pobijedio sam ga, ali to me koštalo'

U.S. Open
MIKE SEGAR/REUTERS
Autori: Vecernji.hr , Hina
06.09.2025.
u 10:35

Sinneru je ovo četvrto Grand Slam finale sezone nakon što je osvojio Australian Open i Wimbledon te u finalu Roland Garrosa izgubio od Alcaraza.

Prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner i Španjolac Carlos Alcaraz igrat će u finalu zadnjeg Grand Slam turnira sezone US Opena. Talijanski tenisač, četverostruki osvajač Grand Slama, je u drugom polufinalnom meču tek nakon tri sata i 21 minute slavio sa 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 protiv 27. tenisača svijeta Kanđanina Felixa Auger-Aliassimea. Talijan i Španjolac prvi su par igrača od 1964. koji su se tri puta susreli u finalu Grand Slam turnira tijekom iste sezone.

Sinneru je ovo četvrto Grand Slam finale sezone nakon što je osvojio Australian Open i Wimbledon te u finalu Roland Garrosa izgubio od Alcaraza.

Iako je za kanadskog tenisača ovo je prvo polufinale Grand Slam turnira četiri godine četiri godine nakon svog prvog i jedinog nastupa na ovoj razini, ozbiljno je namučio Talijana, posebno u drugom setu, nakon čega je Sinner napustio teren na medicinski time-out da bi primio masažu trbuha.

"Osjećao sam malu zategnutost nakon servisa, ali nakon tretmana osjećao sam se puno bolje", rekao je Sinner novinarima.

"Ne žalim ni za čim, igrao sam svoju igru", izjavio je kanadski tenisač na konferenciji za novinare. "Dobro smo se borili, odigrali smo neke dobre poene. Ponekad sam ga gledao u oči, a u nekim setovima sam čak i dominirao", rekao je Auger-Aliassime, koji će se na sljedećoj ATP ljestvici vratiti na rub prvih 10.

Sinner mora pobijediti u nedjelju Alcaraza, ako želi zadržati prvu poziciju na ATP ljestvici. 

"Jedva čekam zaigrati u finalu. Osjećam da je ovdje počelo naše rivalstvo", rekao je Sinner. U prvom polufinalnom meču dana Alcaraz se osvetio Novaku Đokoviću za dva poraza - u olimpijskom finalu i na Australian Openu - pobijedivši ga sa 6-4, 7-6 (7/4), 6-2.

''Na Wimbledonu sam bio bliži povlačenju nego sada. Rekao sam već da imam više šanse u dva seta – svi koji prate moju karijeru i naša rivalstva znaju da su oni najbolji na svijetu. Bolji su u raznim aspektima igre, velika je razlika u fizičkoj spremi. Tako je to pred kraj Grand Slam turnira. Igrao sam protiv Sinnera dva puta, evo sada Alcaraza. Pobijedio sam Alcaraza u četvrtfinalu Australian Opena, ali me to koštalo. Mečevi su intenzivni, prisiljen sam biti stalno na granici izdržljivosti, a to je nužno da bih ih pobijedio. Dominantni su, spremni, igraju kompletan tenis. Napravili su razliku u razini.'', rekao je Đoković.

''Mogu biti zadovoljan rezultatima na Grand Slamovima. Nisam potpuno, uvijek od sebe očekujem barem jedan naslov. Uzimajući u obzir moju fizičku spremu i momke preko puta, koji su 15 i više godina mlađi od mene, mislim da mogu biti zadovoljan. Pobjeđivao sam sve ostale tenisače, želim nastaviti igrati. Kako će mi izgledati raspored – ne znam. Ne želim zauzimati čvrst stav, jednostavno sam se umorio od planiranja, od toga da idem ovamo i onamo. Želim osjetiti tijelo i volju, pa vidjeti gdje ću igrati. Rekao sam da ću igrati Atenu, ali sve je pod znakom pitanja ove godine. Početkom sljedeće, to je Australija – ono što osjetim da želim, a ostalo ćemo vidjeti.'', zaključio je.

Oduševljenje Dinamovih navijača! Veliko pojačanje zapalilo mreže, svi se pitaju samo jedno
Ključne riječi
US Open tenis Novak Đoković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Novak Đoković
Video sadržaj
'NE ODUSTAJEM OD GRAND SLAMOVA'

Đoković otkrio što mu je Monika Seleš rekla prije meča s Alcarazom: 'Imao sam specifično pitanje...'

Đokovića su u New Yorku ganuli gledatelji koji su skandirali njegovo ime: Pokušavali su me podignuti, dati mi krila da igram čim bolje. Zahvalan sam im na tome i to je divan osjećan. Umorio sam se dobre protiv publike, dovoljno mi je što se borim protiv ovog s druge strane mreže...", istaknuo je Đoković, koji je često kroz karijeru imao posve drugačija iskustva s publikom

Učitaj još