Jedno piće pravi je hit na US Openu, a gledatelji ne mare za bezobrazno skupu cijenu

Svake godine u kolovozu, US Open dovodi najveća imena tenisa u New York City. No, postoji još jedna zvijezda na stadionu Arthura Ashe koja ne maše reketom, ne nosi Nike i ne znoji se. Dolazi u plastičnom čaši, ukrašena s zelene kuglice dinje, a cijena joj je 23 američka dolara.

To je Honey Deuce — najpoznatiji koktel US Opena, piće koje je transformirano iz pametnog marketinškog trika u pravi kulturni fenomen kojeg kao da svi teniski sladokusci moraju kušati dolaskom na prestižni njujorški Grand slam turnir. Cijena hrane i pića na US Openu su visoka, no cijena ovog koktela puno je više od cijena piva. Tenis je prestižan sport, a koktel Honey Deuce je jednako tako prestižan i po cijeni od visokih 23 dolara ove godine na US Openu. Zapravo, to je jedan od najskupljih koktela u američkom sportu. No, influenceri, a i mnogi drugi posjetitelji kao da ne mare za cijenu, ovo piće jednostavno je postalo obavezan ritual na ovom turniru. Posjetiti Open bez kupnje Honey Deucea je kao otići na Yankee stadion i ne kupiti - hot dog.

U New Yorku na US Openu vidio sam brojne redove ispred specijaliziranih štandova Grey Goosea - svi su strpljivo čekali da iskrcaju novac za Honey Deuce koktele. A potom se obavezno fotografiraju s pićem dok gledaju teniski meč i jasno - objavljuju na društvenim mrežama pa hype biva samo sve veći...

Foto: Reuters/Pixsell

I brojke to dokazuju. Lani se na US Openu prodalo rekordnih 556.000 Honey Deuce koktela, generirajući procijenjenih 12,8 milijuna dolara prihoda. Za usporedbu, na Wimbledonu je posluženo oko 140.000 porcija popularnih jagoda sa šlagom, klasičnom poslasticom turnira u Londonu - čija je cijena na Wimbledonu samo 3,2 eura. Honey Deuce dakle definitivno radi puno veći i profitabilniji promet.

Od kada je Grey Goose uveo ovo piće 2007. godine, prodano je više od 2,8 milijuna Honey Deucea. Da biste to usporedili, ako biste poredali svaki Honey Deuce ikad napravljen, put bi se protezao od Zagreba do Splita, a bilo bi dovoljno kuglica dinje da pokriju svaki teren na Flushing Meadowsu. Dvaput.

A kakvo je to piće? Genijalnost Honey Deucea je u njegovoj jednostavnosti. Recept je jednostavan: Grey Goose vodka, svježa limunada, malo Chamborda (likera od malina) i za kraj ostaje samo na vrh čaše dodati tri smrznute kuglice medene dinje, narezane na štapiće i plutajuće poput malih teniskih lopti. To je to. Nema miksanja tekućine, nema kompliciranog ukrašavanja. Nema dvadeset koraka. Rezultat je sladak-kiselkasti, osvježavajući i kako smo rekli - skupi koktel spreman za fotkanje i uživanje uz teniske mečeve...

Jasno hit pića nije samo u okusu, nego ga izdiže lijep dizajn kao stvoren za tenisku priču. Kuglice dinje koje izgledaju kao "teniske lopte" savršen su mamac za Instagram, a suvenir čaša — s imenima prošlih pobjednika US Opena — svaki gutljaj pretvara u komad uspomene. Obožavatelji ih sakupljaju iz godine u godinu, a neki čak priznaju da prave prostor u kuhinjskim ormarićima samo za Honey Deuce čaše.

Foto: Dillon Leovic

Honey Deuce postao je senzacija na društvenim mrežama, s više od 4 milijuna TikTok videa i više od 1,2 milijuna Instagram objava označenih #HoneyDeuce svake godine. Jedan viralni video prošle godine prikazao je obožavatelja koji ponosno nosi šest Honey Deuce koktela složenih poput trofeja — video je skupio više od milijun pregleda u jednom vikendu. A i ove godine moglo se vidjeti više mladića kako se prešetavaju po prostoru US Opena noseći poduži snop čaša Honey Deuce koktela.

When you lost 4 points on serve in the 3rd but you lost the match pic.twitter.com/KYHqfNBeJR — Jessie Pegula (@JPegula) September 5, 2025

Čak ni tenisači nisu odoljeli - najbogatija tenisačica Amerikanka Jessica Pegula objavila je selfi s Honey Deuceom nakon teškog poraza u polufinalu, brzo prikupivši tisuće lajkova i komentara. Obožavatelji i influenceri također su podgrijali trend, uključujući viralni video Morgan Riddle, djevojke Taylora Fritza, koja je balansirala Honey Deuce na glavi prilikom pojavljivanja uz teren, što je prikupilo milijune pregleda. Koktel se učvrstio kao kulturni simbol US Opena, spajajući sport, stil i trenutke podijeljene na društvenim mrežama u jednu čašu koja je postala statusni simbol na ovom turniru.