Grupa LELEK putuje na Euroviziju u Beč: 'Potrudit ćemo se da Hrvatsku predstavimo najbolje što možemo'

Tko će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u Beču? Glavno je to pitanje na koje ćemo večeras, u finalu Dore, saznati odgovor, a za ovaj prestižni zadatak bori se 16 izvođača. Naime, na zagrebačkom Prisavlju večeras se odvija pravi spektakl, a glavni akteri su glazbenici koji su tijekom dva polufinala izborili svoje mjesto u večerašnjem finalu. Prva polufinalna večer održana je u četvrtak, a tada se predstavilo 12 izvođača. No, samo osmero njih ponijelo je titulu finalista Dore 2026. godine, a to su: Lima Len s pjesmom "Raketa", Alen Đuras s "From Ashes To Flame", Noelle i "Uninterrupted", grupa LELEK i "Andromeda", ToMa i "Ledina", Ema Bubić i "Vrijeme za nas", Ananda i "Dora" i Cold Snap s pjesmom "Mucho Macho". Ostalih osam finalista saznali smo nakon drugog polufinala koje se odvilo u petak, a oni su: Ritam Noir s pjesmom "Profumi di mare", Irma s "Ni traga", Lana Mandarić i "Tama", Stela Rade s "Nema te", Devin i "Over Me", Marko Kutlić i pjesma "Neotuđivo", Sergej koji pjeva "Scream" i Lara Demarin sa svojom "Mantrom".

Izvođača koji će nastupiti u svibnju u Beču bira se na ovaj način. Naime, finaliste je birala samo publika, a pobjednika biraju i publika i žiri i to u ravnopravnom omjeru 50:50. U slučaju da dva izvođača na kraju imaju identičan broj bodova, prednost će imati onaj koji je osvojio više glasova publike. Gledatelji i obožavatelji svoje favorite mogu podržati na dva načina: telefonskim pozivom na broj 065 22 44 XX, gdje posljednje dvije znamenke (XX) označavaju redni broj pjesme za koju glasate. Drugi način je slanje SMS poruke sadržaja DoraXX (primjerice, Dora01 ili Dora16) na broj 60006. Cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 0,20 €, dok je cijena poziva iz mobilne mreže i SMS poruke 0,32 €, s uključenim PDV-om. Važno je napomenuti da je s jednog pretplatničkog broja moguće poslati najviše 10 glasova, a nakon zatvaranja glasanja svi pristigli glasovi bit će pretvoreni u bodove koji će se raspodijeliti prema eurovizijskom sustavu. Izvođači će od publike dobivati bodove u rasponu od 1 do 12, ovisno o ukupnom poretku koji proizlazi iz broja glasova.

Drugu polovicu ukupnog rezultata činit će bodovi stručnih žirija. Kako je za HRT istaknula urednica Dore Maja Tokić, i ove godine o pobjedniku će odlučivati osam žirija – četiri domaća i četiri međunarodna. Domaći žiriji dolaze iz Zagreba, Osijeka, Splita i Rijeke, a strani iz Luksemburga, San Marina, Ujedinjenog Kraljevstva i Norveške. Svaki žiri dodjeljivat će bodove prema eurovizijskoj skali (12, 10, 8, 7–1), a nakon zbrajanja bodova iz oba izvora dobit će se konačni poredak.

Naši domaćini na Prisavlju su Barbara Kolar i Duško Ćurlić, a drugi voditeljski par čine Iva Šulentić i Ivan Vukušić.

Tijek večeri pratite u nastavku:

23:03 Hrvatsku će u Beču predstavljati grupa LELEK!

22:53 Slušamo glasove publike!

22:48 Voditelji u tzv. green roomu razgovaraju s izvođačima.

22:47 Po glasovima stručnih žirija, trenutno vodi grupa LELEK.

22:38 Stigli su rezultati glasanja! No, prvo ćemo saznati bodove koje su dodijelili stručni žiriji.

Žiri iz Ujedinjenog Kraljevstva dao je 10 bodova Lima Lenu, a 12 Noelle.

Riječki žiri deset bodova dao je grupi LELEK, a 12 Steli Rade.

Stručnjaci iz San Marina 10 bodova dali su Sergeju, a 12 grupi LELEK.

Bodove splitskog žirija pročitala je pjevačica Domenica Žuvela. Split je 10 bodova dao Cold Snapu, a 12 grupi LELEK.

Stručni žiri iz Luksemburga svojih 10 bodova dao je ToMi, a 12 grupi LELEK.

Iz Zagreba se javio Ivan Dorian Molnar. Deset bodova dodijeli su Alenu Đurasu, a 12 Steli Rade.

Norveški stručnjaci 10 bodova dali su Lani Mandarić, a 12 grupi LELEK.

Posljednji žiri jest onaj osječki. Javila se Sanja Azenić. Osijek je 10 bodova dao Devinu, a 12 Cold Snapu.

22:10 Glasanje je zatvoreno! Tijekom prebrojavanja glasova nastupa grupa Magazin. Nastup su započeli s pjesmom Nostalgija na kojoj im se pridružila i Lidija Horvat Dunjko. Pjevali su i: Na svijetu sve, Nesvjestica, Croatian Rapsody, AaAaA, Voljela sam i Opijum, a u zadnjoj pjesmi pridružuje im se i zbor.

21:55 Otvoreno je glasanje, a tijekom samo 15 minuta možete istaknuti svoje mišljenje.

21:49 To su bili nastupi svih natjecatelja!

21:45 Posljednji u natjecateljskom dijelu nastupio je bend Cold Snap s pjesmom "Mucho Macho". Energičan nastup ovog metal benda privukao je puno pozornosti.

Foto: Renato Branđolica i Dario Njavro/HRT

21:42 Pretposljednja je nastupila Stela Rade s pjesmom "Nema te". Pjevačica je to koja je privukla puno pozornosti, a tome u prilog svakako ide i činjenica da je na pozornici zasvirala harmoniku te uz pjevanje i plesala.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

21:38 Nastupi se bliže kraju! Voditelji naglašavaju da će se uskoro otvoriti linije za glasanje.

21:34 Glazbenik Tomislav Marić, umjetničkog imena ToMa, predstavlja se s baladom "Ledina". Radi se o vokalno zahtjevnoj i emotivnoj pjesmi, a njegova je interpretacija bila sigurna i tehnički precizna. ToMa je nastupio u prvoj polufinalnoj večeri, a tada je najviše pozornosti privukla njegova modna kombinacija koju ima i večeras. Glazbenik nosi bijelu košulju ukrašenu zlatnim aplikacijama i lancima koji se protežu preko ramena i prsa. Uz to, kombinira visoko krojene crne hlače koje dodatno naglašavaju njegovu siluetu i tvore kontrast raskošnom gornjem dijelu.

Foto: Renato Branđolica, Dario Njavro/HRT

21:30 Pjesmu "Andromeda" izvodi grupa LELEK, a upravo one, po mnogim eurovizijskim znalcima, slove kao favoritkinje za pobjedu na Dori ove godine. Grupa je privukla pozornost publike moćnom i atmosferičnom pričom iza koje se krije posebna inspiracija i snažna emocija. Dodajmo i da su već nastupale na Dori, a prošle godine završile su kao četvrte.

Foto: Renato Branđolica, Dario Njavro/HRT

21:29 Voditelji Baraba i Duško najavili su nastup favoritkinja - LELEK, a potom i ToMa.

21:26 I Devin slovi kao jedan od favorita, a na pozornici izvodi "Over Me". Radi se o glazbeniku i glumcu koji spaja suvremeni pop i urbane elemente, naglašavajući produkciju i energiju nastupa.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

21:23 Nakon druge polufinalne večeri, posebnu pozornost privukao je i Marko Kutlić koji stoji iza pjesme "Neotuđivo". Marko je već dobro poznat na domaćoj glazbenoj sceni, a krasi ga iznimna vokalna izvrsnost.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

21:21 Još šest izvođača stat će na pozornicu, a voditelji su nam otkrili da su idući Marko Kutlić i Devin.

21:17 Na pozornicu Dore stigao je i Ritam Noir. Rad se o glazbenom projektu koji spaja mediteranski ugođaj s modernim pop zvukom i naglašenom atmosferom, a publici se predstavljaju s pjesmom "Profumi di mare“.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

21:13 Lana Mandarić izvodi svoju pjesmu "Tama"! Mlada pjevačica njeguje moderan pop zvuk s elementima alternativnog izričaja, a u medijima se posljednjih dana ističe i time što je i njezina majka ranije nastupala na Dori.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

21:12 Voditelji su nam otkrili detalje o ovogodišnjoj Euroviziji u Beču, a potom i da će se idući na pozornicu popeti Lana Mandarić i Ritam Noir.

21:09 I istarski glazbenik Lima Len stao je na pozornicu. On se predstavlja s pjesmom "Raketa" koja je izazvala podijeljene komentare gledatelja nakon prvog polufinala. Radi se o brzoj pjesmi, a s glazbenikom pravog imena Alen Kozić nastupili su i plesači koji su na pozornici i vježbali.

Foto: Renato Branđolica, Dario Njavro/HRT

21:06 Najmlađa izvođačica ovogodišnje Dore, sedamnaestogodišnja Ema Bubić nastupa sedma. Ema je na pozornici u društvu plesačica s pjesmom "Vrijeme za nas".

Foto: Renato Branđolica i Dario Njavro/HRT

21:04 Voditelji Iva i Ivan otkrili su nam da idući nastupaju Ema Bubić i Lima Len.

21:00 Pjesmu "Mantra" izvodi favoritkinja mnogih Lara Demarin. Pjevačica je privukla puno obožavatelja tijekom izvedbe u drugom polufinalu, a pjesma ima dvojezične dijelove - na engleskom i hrvatskom te vrlo zahtjevan scenski nastup. Inače, Lara je sama pjesmu i napisala.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

20:57 Mlada pjevačica Irma izvodi svoju pjesmu "Ni traga", a društvo joj prave plesačice.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

20:53 Voditelji Iva i Ivan javljaju su se iz tzv. green rooma, a potom su Barbara i Duško najavili nastupe Irme i Lare Demarin.

20:48 Četvrti nastupa Alen Đuras koji je također dobro poznat eurovizijskoj publici. Alen se ove godine predstavlja s pjesmom "From Ashes To Flame", a njegov scenski nastup uključuje maglu. Valja istaknuti i da Alen već ima iskustvo nastupa na Euroviziji. Naime, ovaj pjevač nastupio je kao back vokal Jacquesa Houdeku 2017. godine. Hrvatska je tada zauzela 13. mjesto u finalu.

Foto: Renato Branđolica, Dario Njavro/HRT

20:43 Nakon što su voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić najavili iduće nastupe, na pozornicu je došla je Noelle koja izvodi "Uninterrupted". Osječka pjevačica i plesačica dobro je poznata eurovizijskog publici jer joj ovo nije prvi nastup na Dori, a sada je na pozornicu došla u društvu plesačica te izvela pjesmu koja ima dijelove i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Dodajmo da se iza umjetničkog imena Noelle krije Ivana Crnković.

Foto: Renato Branđolica, Dario Njavro/HRT

20:39 Nakon Anande, na pozornicu se penje i mladi Sergej kojeg smo upoznali u showu "The Voice Hrvatska" gdje se odmah istaknuo kao favorit. Na Dori se predstavlja s pjesmom "Scream", a prati ga suvremeni pop izričaj i energičan nastupim.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

20:35 Natjecateljski dio otvara Ananda s pjesmom "Dora". Njezin scenski nastup uključuje puno plesa te uzvike.

Foto: Renato Branđolica i Dario Njavro/HRT

20:26 Publici i gledateljima su se obratili voditelji Duško Ćurlić, Barbara Kolar, Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Poželjeli su dobrodošlicu gledateljima, istaknuli važnost Dore i objasnili pravila glasanja.

20:23 Nakon Marka na pozornicu su stale i plesačice koje su u čast 70. obljetnice Eurovizije, koja se odvija ove godine, plesale uz stare eurovizijske hitove: Rise Like A Phoenix, Te Deum, Euphoria, Hold Me Now, Arcade, Ziti E Buoni, Fairytale, Waterloo i Ne Partez Pas Sans Moi. Koreografiju potpisuje Igor Barberić.

Foto: Dario Njavro/HRT

20:20 Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije otvorio je prošlogodišnji pobjednik Dore i predstavnik Hrvatske na Euroviziji, Marko Bošnjak s pjesmom "Poison Cake", a potom je otpjevao i još jedan eurovizijski hit, pjesmu "Rise Like A Phoenix" s kojom je pobijedila Austrijanka Conchita Wurst 2014. godine.

Foto: Dario Njavro/HRT

20:15 Počelo je finale Dore 2026. godine!

19:46 Voditelji Barbara Kolar i Duško Ćurlić javili su se u Dnevnik 2. Duško je istaknuo da je sve spremno za spektakl, a Barbara je istaknula da je uzbuđenje među natjecateljima veliko.

19:00 Uzvanici dolaze na Doru, a među njima je i Ksenija Urličić, mama Dore te brojni glazbenici.