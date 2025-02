Dojučerašnji kapetan Rijeke debitirao u Italiji. Protiv Juventusa se nije dobro proveo

Nogometaši Juventusa su kao gosti svladali Como s 2-1 u prvoj utakmici 24. kola talijanske Serie A, a za domaću momčad je debitirao dojučerašnji kapetan Rijeke Ivan Smolčić. Oba pogotka za goste postigao je Randal Kolo Muani. Prvo je donio prednost Juventusu u 34. minuti, a u 89. minuti je iz kaznenog udarca postigao pobjednički gol. Za Como je izjednačio Assane Diao u prvoj minuti dodatka na kraju prvog poluvremena. Smolčić je odigrao cijelu utakmicu na desnom boku u domaćoj obrani i bio je vrlo dobar. Juventus je s 43 boda došao na četvrto mjesto, a Como je s 22 boda na 15. poziciji. Vodeći Napoli ima 54 boda, tri više od Intera.

Francuska: Ligue 1

Vodeći Paris Saint-Germain je s uvjerljivih 4-1 na svom Parku prinčeva porazio trećeplasirani Monaco u drugoj utakmici 21. kola francuskog prvenstva. Aktualni prvak je poveo već u 6. minuti golom Vitinhe, ali je Denis Zakaria izjednačio u 17. minuti. No, u nastavku su Parižani došli do uvjerljive pobjede. Kviča Kvaratškelia je u 54. minuti postigao svoj prvi gol za PSG, nakon transfera iz Napolija. Preostala dva pogotka za konačnih 4-1 postigao je Ousmane Dembele u 57. i 90. minuti. PSG je došao do 16. prvenstvene pobjede i sa 53 boda uvjerljivo drži prvo mjesto. Drugoplasirani Marseille ima 13 bodova manje i utakmicu manje. Monaco je treći s 37 bodova.

Nogometaši Bresta slavili su s 2-0 na gostovanju kod Nantesa. Pogotke za 10. ovosezonsku prvenstvenu pobjedu Bresta postigli su Ludovic Ajorque u 9. minuti i Pierre Lees-Melou u 96. minuti. Brest je s 31 bodom privremeno došao na sedmo mjesto, a Nantes je s 21 bodom ostao na 14. poziciji.

Španjolska: La Liga

Rayo Vallecano je pred svojim navijačima svladao Valladolid s 1-0 u prvoj utakmici 23. kola španjolske La Lige i tako došao do treće uzastopne prvenstvene pobjede. Za nova tri boda madridske momčadi zaslužan je Alvaro Garcia koji je postigao pogodak u 71. minuti. Rayo Vallecano je s 35 bodova na šestom mjestu. Valladolid je izgubio četvrtu utakmicu u nizu i sa samo 15 bodova drži zadnje, 20. mjesto.

Njemačka: Bundesliga

Bayern je na Allianz Areni pobijedio Werder s 3-0 u prvoj utakmici 21. kola njemačkog nogometnog prvenstva, čime su Bavarci privremeno došli do devet bodova prednosti pred drugoplasiranim Bayerom. Harry Kane je u 56. minuti iz kaznenog udarca donio vodstvo Bayernu, a za 2-0 strijelac je bio Leroy Sane u 82. minuti. Konačnih 3-0 postavio je ponovno Kane iz kaznenog udarca u sedmoj minuti dodatka, što mu je 22. bundesligaški pogodak u ovoj sezoni te je najbolji strijelac. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić je zaigrao za Bayern od 90. minute. Bayern je sa 17 pobjeda i 54 boda uvjerljivo vodeći na ljestvici, jer drugoplasirani Bayer zaostaje za devet bodova, uz utakmicu manje. Werder je s 30 bodova na osmoj poziciji, ali ima samo tri boda manje od četvrtoplasiranog RB Leipziga.