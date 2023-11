Dogovorena je spektakularna borba Furya i Usika za apsolutnog teškaškog prvaka

NOVA TETOVAŽA

Stipe Miočić još jednom pokazao koliko voli Hrvatsku, ovo će oduševiti naše navijače

- Tako su me odgojili majka i otac. Ugradili su to u moj odgoj. Volim to što sam Hrvat. Nema puno ljudi kao što smo mi Hrvati - rekao je jednom Miočić.