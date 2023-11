Ćaćić osigurala medalju na EP-u i borit će se na velikom boksačkom spektaklu u Zagrebu

Na Prvenstvu Europe boksača i boksačica do 22 godine u Budvi, prvu hrvatsku medalju, nadamo se ne i posljednju, izborila je Nikolina Ćaćić. Prva hrvatska olimpijka, doprvakinja Europe U-22 iz 2022. godine (u kategoriji do 52 kilograma), ovaj put se izborila za odličje u težinskoj skupini do 57 kilograma.

A postolje je osigurala četvrtfinalnom pobjedom nad Talijankom Sharon Prisco, prvakinju Europe iz 2022. u istoj kategoriji. Zagrebačka boksačica, vođena od svojeg klupskog trenera Franje Kristića, osigurala je tako brončano odličje i nagradu od 2000 američkih dolara.

Premda bi iznos nagrade za srebro odnosno zlato bio značajno veći, Nikolini se smiješi prilika za najveću zaradu u karijeri. I to na priredbi "Champions' Night" koja bi se u siječnju trebala održati u Zagrebu.

Kako saznajemo, na toj bi priredbi nastupila trojica naših boksača (Milun, Pratljačić, Veočić) i dvije boksačice (Beram, Ćaćić) i to protiv odgovarajućih inozemnih protivnika i protivnica.

A "Noć prvaka" Svjetskog boksačkog saveza je priredba koja okuplja svjetsku boksačku kremu koja se, u određenom broju kategorija, sučeljava u formatu profesionalnih borbi (na šest rundi).

Na dva takva natjecanja nastupila su i dvojica hrvatskih boksača. I dok se teškaš Marko Milun iz Monte Carla vratio s pobjedom i zaradom od 10.000 USD, Gabrijel Veočić se iz Pariza vratio s porazom ali i s utjehom od 5.000 dolara.

Za boksače iz olimpijskog boksa to su vrlo pristojne svote no treba reći da bi one na zagrebačkoj siječanjskoj "Noći šampiona" trebale biti višestruko veće.