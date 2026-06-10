Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 64
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DALI MU SLOBODNE RUKE

Ugledni list o Modrićevoj situaciji u Milanu: Pustili su ga da donese doluku, šanse za ostanak manje od 50 posto

Serie A - AC Milan v Cagliari
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
10.06.2026.
u 10:33

Modrić je u Milan stigao prošlog ljeta nakon 13 godina provedenih u madridskom Realu. Potpisao je jednogodišnji ugovor s igračevom opcijom produljenja za još jednu sezonu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić trenutačno je koncentriran na ostvarivanje što boljeg rezultata na Svjetskom prvenstvu s reprezentacijom. Jučer je sa suigračima sletio u Sjedinjene Američke Države, a 17. lipnja povest će Hrvatsku u prvi nastup na Mundijalu protiv Engleske. Njegova klupska karijera zato je privremeno pala u drugi plan.

Modrićev ugovor s talijanskim Milanom službeno istječe 30. lipnja. On ga sam može produžiti, no to još nije učinio, a s obzirom na katastrofalan kraj sezone za Rossonere pitanje je hoće li uopće. Mnogi mediji i stručnjaci javljaju kako bi se Luka mogao umiroviti nakon Svjetskog prvenstva, a ako to ne učini, mora odlučiti gdje će igrati sljedeće sezone.

Talijanska Gazzetta dello Sport donosi nove informacije o njegovo situaciji u Milanu. Klub mu je odlučio dati slobodne ruke da svoju odluku donese bez pritiska. Ističe kako odluku još nije donio ponajviše zbog nesigurnosti koja vlada oko budućnosti kluba. Trener Massimiliano Allegri je dobio otkaz, a igrački kadar proći će kroz velike promjene.

- Želio je razjasniti situaciju prije Svjetskog prvenstva, ali izostanak sugovornika od kojih bi mogao dobiti pojašnjenja o smjeru u kojem klub ide sve je stavio na čekanje. Pokušat će shvatiti kako će izgledati novi Milan. Postotak šanse za ostanak: 45 posto - napisala je Gazzetta.

Modrić je u Milan stigao prošlog ljeta nakon 13 godina provedenih u madridskom Realu. Potpisao je jednogodišnji ugovor s igračevom opcijom produljenja za još jednu sezonu. Momčad je prošla kroz turbulentno razdoblje u posljednjih mjesec dana sezone, nakon što se ozljedio, i ostala bez Lige prvaka sljedeće sezone. Ako će nastaviti igrati, Luka želi da to bude na najvišoj razini, konkretno u Ligi prvaka.
Ključne riječi
ostanak Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!