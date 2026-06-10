Ugledni list o Modrićevoj situaciji u Milanu: Pustili su ga da donese doluku, šanse za ostanak manje od 50 posto

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić trenutačno je koncentriran na ostvarivanje što boljeg rezultata na Svjetskom prvenstvu s reprezentacijom. Jučer je sa suigračima sletio u Sjedinjene Američke Države, a 17. lipnja povest će Hrvatsku u prvi nastup na Mundijalu protiv Engleske. Njegova klupska karijera zato je privremeno pala u drugi plan.

Modrićev ugovor s talijanskim Milanom službeno istječe 30. lipnja. On ga sam može produžiti, no to još nije učinio, a s obzirom na katastrofalan kraj sezone za Rossonere pitanje je hoće li uopće. Mnogi mediji i stručnjaci javljaju kako bi se Luka mogao umiroviti nakon Svjetskog prvenstva, a ako to ne učini, mora odlučiti gdje će igrati sljedeće sezone.

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Talijanska Gazzetta dello Sport donosi nove informacije o njegovo situaciji u Milanu. Klub mu je odlučio dati slobodne ruke da svoju odluku donese bez pritiska. Ističe kako odluku još nije donio ponajviše zbog nesigurnosti koja vlada oko budućnosti kluba. Trener Massimiliano Allegri je dobio otkaz, a igrački kadar proći će kroz velike promjene.

- Želio je razjasniti situaciju prije Svjetskog prvenstva, ali izostanak sugovornika od kojih bi mogao dobiti pojašnjenja o smjeru u kojem klub ide sve je stavio na čekanje. Pokušat će shvatiti kako će izgledati novi Milan. Postotak šanse za ostanak: 45 posto - napisala je Gazzetta.

Modrić je u Milan stigao prošlog ljeta nakon 13 godina provedenih u madridskom Realu. Potpisao je jednogodišnji ugovor s igračevom opcijom produljenja za još jednu sezonu. Momčad je prošla kroz turbulentno razdoblje u posljednjih mjesec dana sezone, nakon što se ozljedio, i ostala bez Lige prvaka sljedeće sezone. Ako će nastaviti igrati, Luka želi da to bude na najvišoj razini, konkretno u Ligi prvaka.