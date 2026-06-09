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KVALIFIKACIJE

Hrvatska svladala Bugarsku i osigurala prvo mjesto u skupini

Pula: Susret Hrvatske i Češke u 1. kolu Lige B UEFA Lige nacija
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
09.06.2026.
u 21:23

Prijelomni trenutak dogodio se početkom drugog dijela. U 49. minuti je Rudelić sjajno asistirala Čanjevac koja je pogodila za 2-0, dok je u 51. Čavar postigla svoj drugi pogodak na ogledu za 3-0

Hrvatske nogometašice pobijedile su u Puli Bugarsku s 4-0 (1-0) čime su osvojile prvo mjesto u skupini B Lige C, a time ujedno nastavljaju  kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo iz Lige B.

Hrvatice su trebale pobjedu od tri pogotka za osvajanje prvog mjesta u skupini te odlazak u Ligu B što su i ostvarile. Startno vodstvo je uslijedilo u 26. minuti kada je Martina Čavar pogodila bugarsku mrežu.

Prijelomni trenutak dogodio se početkom drugog dijela. U 49. minuti je Rudelić sjajno asistirala Čanjevac koja je pogodila za 2-0, dok je u 51. Čavar postigla svoj drugi pogodak na ogledu za 3-0. Sve je zaključeno u 67. minuti, a konačnih 4-0 je postavila Kurkutović.

U drugom dvoboju posljednjeg 6. kola Kosovo je u gostima svladalo Gibraltar s 8-0 te su Hrvatska i Kosovo završile natjecanje sa po 15 bodova. Kao kriterij nisu ulazili ostvareni rezultati protiv Gibraltara već međusobni i oni u ogledima protiv Bugarske.

Hrvatska i Kosovo su u međusobnim susretima pobjeđivali po 1-0, oba puta u gostima, ali su Hrvatice prednost stekle kroz utakmice protiv Bugarske i zbog toga su osvojile tron skupine B.
Ključne riječi
Bugarska Hrvatska ženska nogometna reprezentacija

Komentara 1

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Avatar Castro
Castro
21:31 09.06.2026.

Bravo cure. Čestitke treneru Gračanu.

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