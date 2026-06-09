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STIŽE MOURINHO

Real i Arbeloa i službeno prekinuli suradnju: Već mu se zna i nasljednik

LaLiga - Real Madrid v Athletic Bilbao
KACPER PEMPEL/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.06.2026.
u 22:48

U siječnju ove godine Arbeloa je na klupi Reala naslijedio Xabija Alonsa, a tijekom 28 utakmica s Madriđanima ostvario je 18 pobjeda, dva neodlučena rezultata i osam poraza.

Španjolski nogometni gigant Real Madrid u utorak je službeno obznanio da trener prve momčadi više nije 43-godišnji Alvaro Arbeloa, a po svim najavama njega bi uskoro trebao naslijediti Portugalac Jose Mourinho.

„Real je iznimno zahvalan Arbeloi koji je oduvijek, otkako se pridružio našoj akademiji, pokazivao lojalnost, profesionalnost i potpunu posvećenost klubu. Arbeloa je pravi primjer vrijednosti našeg kluba i Real će uvijek biti njegov dom“, između ostaloga je priopćio klub povodom kraja suradnje s dosadašnjim trenerom.

U siječnju ove godine Arbelao je na klupi Reala naslijedio Xabija Alonsa, a tijekom 28 utakmica s Madriđanima ostvario je 18 pobjeda, dva neodlučena rezultata i osam poraza. Međutim, nakon svega ostaje da Real u sezoni koja je nedavno završila nije osvojio niti jedan trofej.

U La Ligi je Real bio drugi, s osam bodova manje od vječnog rivala Barcelone. U Ligi prvaka je ispao u četvrtfinalu od Bayerna, a u Kupu kralja u osmini finala od Albacetea, što Arbeloi ostaje najveći kiks tijekom kratkog mandata.

Arbeloa je kao igrač dres prve momčadi Reala nosio tijekom 2004. i 2005. te potom od 2009. do 2016. godine.
Ključne riječi
Real Madrid Alvaro Arbeloa

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