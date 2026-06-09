Svi pričaju o potezu malog Lukena: Pogledajte što je u Americi pripremio za Modrića

Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela je u Sjedinjene Američke Države, gdje je u gradu Alexandriji započeo lov na novi povijesni rezultat na Svjetskom prvenstvu. Dok su Vatreni nakon dugog leta prolazili formalnosti u zračnoj luci Dulles, ispred luksuznog hotela AKA, u kojem će reprezentacija boraviti tijekom grupne faze, već satima vlada navijačka euforija.

Među okupljenim navijačima koji s nestrpljenjem iščekuju dolazak hrvatskih zvijezda, jedno je lice posebno privlačilo pažnju. To je dječak Luken Hrkač, koji je u pratnji oca Vlade stigao iz obližnjeg Washingtona kako bi dočekao svoje idole. Iako danas žive u američkoj prijestolnici, obitelj Hrkač ponosno ističe svoje korijene iz Slavonskog Broda.

Za malog Lukena ovaj doček nije samo prilika da vidi reprezentaciju – za njega je ovo uvod u najvažniji dan u godini. Naime, Luken u petak, 12. lipnja, slavi rođendan, a u Alexandriju je stigao s jasnim ciljem i transparentom u rukama na kojem piše: "Luka, sliku za moj rođendan, molim te." "Bok, ja sam Luken i došao sam ovdje kako bih upoznao Luku. Doista želim da mi potpiše dres i poster i želim da Hrvatska ostvari dobar rezultat na Svjetskom prvenstvu", uzbuđeno je novinarima priznao ovaj simpatični dječak. Potpis i zajednička fotografija s kapetanom za Lukena bi, bez sumnje, bili najbolji mogući rođendanski poklon.

Da podsjetimo, nakon što se smjeste u Alexandriji, Vatrene očekuju ozbiljni ispiti na velikoj sceni u sklopu skupine L. Lov na bodove i prolazak skupine Hrvatska započinje 17. lipnja 2026. velikim derbijem protiv Engleske na stadionu u Dallasu. Tjedan dana kasnije, 24. lipnja, protivnik će im biti Panama na Toronto Stadiumu u Kanadi, dok će grupnu fazu zaključiti 27. lipnja utakmicom protiv Gane na Philadelphia Stadiumu. Sve su to susreti u kojima će mali Luken, s potpisanim dresom ili bez njega, svim srcem navijati za novi veliki uspjeh Hrvatske.