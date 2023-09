Dodig: Nadam se da će nas publika podržati u gradu u kojem se živi za Hajduk

Tijekom posljednjih desetak godina hrvatska muška teniska reprezentacija u Davis Cupu ima izuzetno jake adute kad su u pitanju mečevi parova, a jedan od najzaslužnijih za to je bez sumnje Ivan Dodig, koji je u ovom natjecanju debitirao za Hrvatsku 2010. godine.

Najviše se pamte bodovi koje je u suradnji s Marinom Čilićem osvojio u Portlandu 2016. protiv braće Bryan, u Zadru iste sezone protiv Francuza Mahuta i Herberta, te dvije godine potom u Osijeku protiv Kanađana Nestora i Pospišila, nakon zaostatka 0-2 u setovima.

Dodig je u siječnju napunio 38 godina, no čini se da kvaliteta njegove igre u parovima i dalje raste. U ponedjeljak će prvi put u karijeri biti drugi igrač svijeta na ATP listi igrača parova, a ispred njega će biti samo njegov suigrač, Amerikanac Austin Krajicek. Bit će to novi pomak, nakon što su na US Openu došli do polufinala i tako nastavili izvrstan niz rezultata. Među ostalim, osvojili su Roland Garros, što je Dodigu bila već treći naslov na "grand slam" turnirima u konkurenciji muških parova

"Drago mi je što sam ponovno s ekipom i što ćemo igrati u Splitu pred domaćom publikom. Što se tiče mene osobno, iza mene je odlična, vrhunska sezona. Osvojen 'grand slam' naslov, polufinale US Opena, osvojen turnir iz serije Masters 1000 u Monte Carlu… Trenutno smo Krajicek i ja vodeći tim po ovogodišnjim rezultatima na svijetu. Forma je dobra, zdravlje također, i u iščekivanju sam Davis Cupa i završetka sezone", kazao je Dodig koji se reprezentativnim suigračima u Splitu pridružio u subotu navečer, a prvi suparnik dvorani Gripe u srijedu bit će mu upravo njegov suigrač s Toura Austin Krajicek koji će predstavljati SAD.

"Tako se poklopilo. Bit će težak meč, reprezentacija SAD-a je vjerojatno najjači suparnik od sva tri koje ćemo imati u Splitu. Parovi će biti jako uzbudljivi, Mate Pavić i ja protiv Austina i vjerojatno Rajeeva Rama. Svi igramo odlično, svi smo vrhunski igrači s mnogo osvojenih turnir. Naravno da to zvuči zanimljivo, ali svi smo dugo na turnirima, igrali smo mnogo puta jedan protiv drugoga i to je sastavni dio sporta", najavio je Dodig dvoboj u srijedu.

Davis Cup se prvi put uopće igra u Hrvatskoj na ovakav način, uz sudjelovanje četiri jake reprezentacije. Koliko je to velik izazov, pred domaćom publikom?

"To je naravno izazov. Davis Cup je u Splitu prvi put nakon mnogo godina, od 2010. protiv Srbije, i radujem se tome. Nadam se da će doći publika, da će nas podržati u gradu u kojem Hajduk živi i gdje su svi uz Hajduk, ali da će ovih dana biti uz hrvatsku reprezentaciju i tenisače. Nedostaju nam dva velika igrača, Marin Čilić i Borna Ćorić, ali smo kao ekipa u Davis Cupu pokazali da možemo igrati dobro i uspješno i bez ozlijeđenih igrača", dodao je Dodig.

Iz skupine u Splitu plasman na završni turnir u Malagu, koji je na rasporedu u studenom, izborit će dvije najbolje reprezentacije. Osim Hrvatske i SAD-a, sudionici natjecanja na Gripama su Nizozemska i Finska.

Hrvatska će prvi susret u skupini odigrati protiv SAD-a 13. rujna, drugi protiv Finske 15. rujna, a treći protiv Nizozemske 17. rujna.