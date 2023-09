Hrvatski hit tenisač i novi prvi reket: 'Za reprezentaciju idem do kraja, ništa se ne mijenja'

U Supernova Garden Mallu održano je tenisko druženje ususret finalu skupine D Davis Cupa, na kojem se okupljenim posjetiteljima i obožavateljima tenisa pridružio Borna Gojo, nova hrvatska teniska zvijezda, uz izbornika Vedrana Martića. Tom prilikom posjetitelji Supernova Garden Malla mogli su sudjelovati u brojnim teniskim izazovima te osvojiti sportske rekvizite, ulaznice za nadolazeće finale te brojne vrijedne nagrade poput Supernova poklon kartica koje je najuspješnijima dodijelio sam Borna Gojo.

– Zadovoljan sam kako sam odigrao na US Openu, bilo je naporno, ali znam da nemam vremena za odmor. Odmah sam se prebacio na Davis Cup i već počeo s pripremama za ono što slijedi u Splitu. Kad je reprezentacija u pitanju, ne treba mi posebna motivacija. To je ono što posebno volim i to se već zna. Činjenica da ću biti prvi reket reprezentacije ništa neće promijeniti što se tiče pritiska – za reprezentaciju idem do kraja. Nadam se da će nas navijači podržati, bio bi to odličan poticaj u mečevima koji će biti teški, od prvog do posljednjeg – rekao je Gojo.

Supernova Grupa kao nacionalni sponzor finala, u tjednu uoči Davis Cupa, od 2. do 7. rujna organizirala je niz promotivnih akcija i na društvenim mrežama i u svojim drugim centrima diljem Hrvatske.

– Sretan sam što smo postali nacionalni sponzor finala Davis Cupa, jednog od najprestižnijih događaja u svijetu tenisa, a samim time i podrška tenisačima koji će predstavljati Hrvatsku na ovom natjecanju. Vjerujem kako su sportska druženja u našim centrima razveselila teniske entuzijaste te kako će naše sponzorstvo ovome turniru kao i podrška sportašima doprinijeti dodatnoj prepoznatljivosti tenisa i sporta u Hrvatskoj te privući još više mladih sportskih talenata da ustraju u ostvarenju svojih snova i ciljeva – istaknuo je Markus Pingger, izvršni direktor Supernova Grupe.

Ovogodišnje finale skupine D Davis Cupa održava se u Splitu od 12. do 17. rujna, a osim Hrvatske reprezentacije na natjecanju će sudjelovati Nizozemska, Finska i SAD-a. Hrvatsku reprezentaciju na čelu s Bornom Gojom čine i Ivan Dodig, Mate Pavić i Dino Prižmić.