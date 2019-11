Dodig: Nadam se da će nam moje iskustvo pomoći

Jubilarni deseti put londonska O2 Arena ugostit će od 10. do 17. studenoga osmoricu najboljih tenisača svijeta i osam najboljih parova na završnom ATP Mastersu kao kruni teniske sezone. Navikli smo se na to, no London će samo još jednom, sljedeće godine, biti domaćin, a potom se taj spektakl seli u Torino...

Što se ove godine nudi na turniru nagradnog fonda od čak devet milijuna američkih dolara? Kao prvo, imamo članove “velike trojke”, dakle iskusne Rogera Federera (38 godina), Rafaela Nadala (33) i Novaka Đokovića (32), koji su prvi put kompletirani nakon 2015. godine. No, tu su i predstavnici mladog vala, svi mlađi od 27 godina: Dominic Thiem (26), Danil Medvjedev (23), Matteo Berrettini (23), Alexander Zverev (22) i Stefanos Tsitsipas s 21 godinom.

A očekuje nas i odlučujuća borba za najboljeg tenisača u 2019. godini. Nadal ima 640 bodova više od Đokovića (9585:8945) i, da bi ostao prvi, morao bi stići barem do finala. Naravno, trebat će mu i manje, ako i Đoković poklekne na nižoj razini, što je ipak teško očekivati. Srbin je, naime, u svojih 11 nastupa na završnom Mastersu čak pet puta odlazio do kraja, a još je dva puta stizao do finala. Nadal, s druge strane, nikada nije osvojio završni Masters, nego je samo dva puta bio u finalu - 2010. je izgubio od Federera, a 2013. od Đokovića.

Ako zadrži prvo mjesto, Rafi bi to bila peta godina na tronu (bio je i 2008., 2010., 2013. i 2017.), a ako bi Nole ipak “prešišao” Španjolca u fotofinišu, svoju bi vladavinu povećao sa sadašnjih pet (2011., 2012., 2014. 2015. i 2018.) na šest godina i tako bi u toj kategoriji pretekao Federera (pet godina na prvom mjestu).

Završni Masters inače nije tako strogo čuvani prostor “velike trojke” (kao što su Grand Slam turniri): branitelj naslova je Alexander Zverev, a u posljednjih deset godina taj su turnir osvajali i Grigor Dimitrov (2017.), Andy Murray (2016.) te Nikolaj Davidenko (2009.). Može li ove godine netko od “ostalih” produljiti trogodišnji post “velike trojke”, teško je reći, no da su Đoković i Federer najveći favoriti – o tom nema zbora. Njih su dvojica, uostalom, osvojila 11 od posljednjih 16 Mastersa (Federer 6, Đoković 5).

Za to što će Hrvatska i sedmu godinu zaredom biti zastupljena na završnoj smotri muškog tenisa zaslužan je Ivan Dodig. On i njegov partner Slovak Filip Polašek probili su se među osam najboljih kombinacija u posljednji čas, ali time je njihov uspjeh slađi. Uostalom, Dodig i Polašek zajedno igraju tek od konca lipnja ove godine i za samo četiri mjeseca izborili su plasman na Masters. Preciznije, odigrali su zajedno samo 11 turnira, od čega su dva i osvojili (Cincinnati i Peking), a na još jednom igrali u finalu (Antalyja).

Hrvatu i Slovaku bit će to prvi Masters kao timu. No, Ivanu će ovo biti šesti nastup na završnom Mastersu (s čak trojicom različitih partnera). Najdalje je otišao 2014. godine u paru s Melom kada su od njih dvojice u finalu bila bolja braća Bryan sa 6:7 (5), 6:2, 10:7.

- Šesti Masters s trećim partnerom, to je zbilja lijep uspjeh na koji mogu biti ponosan. Ovogodišnji plasman na Masters pomalo je i neočekivan jer smo Filip i ja počeli prilično kasno. Na turnir u Antalyji, kad smo krenuli zajedno, ušli smo kao predzadnji i odmah igrali finale. Malo nam je sad pomoglo i to što su neki timovi prekinuli suradnju, kao i to što su braća Bryan otkazala nastup, ali mislim da smo i svojim rezultatima zaslužili plasman. Na gotovo svim turnirima smo odigrali dobro, osim u Montrealu i na US Openu - napominje Ivan čije će iskustvo na Mastersu jamačno pomoći i debitantu Polašeku.

- Sigurno je da će mi koristiti iskustvo koje imam, pokušat ću pomoći i Filipu koji uživa u najboljoj godini u karijeri. Nadam se da će nam to moje iskustvo pomoći da dođemo do odličnog rezultata - kaže Dodig, koji ne krije da nije odustao od borbe za prvo mjesto na listi igrača parova. Najbolji dosadašnji plasman bilo mu je četvrto mjesto, trenutačno je deveti, no London nudi nove prilike.

Dodig i Polašek na teren će već danas, njihov dvoboj u skupini Jonasa Björkmana protiv Kubota i Mela počinje u 19 sati. U pojedinačnoj konkurenciji igraju se dvoboji u skupini Björna Borga: od 15 sati sastaju se Đoković i Berrettini, a u 21 sat, u šlageru dana, Federer i Thiem.

Pojedinačno

Skupina Andrea Agassija

Rafael Nadal (Španjolska)

Danil Medvjedev (Rusija)

Stefanos Tsitsipas (Grčka)

Alexander Zverev (Njemačka)

Skupina Björna Borga

Novak Đoković (Srbija)

Roger Federer (Švicarska)

Dominic Thiem (Austrija)

Matteo Berrettini (Italija)

Parovi

Skupina Maksa Mirnjeg

Cabal/Farah (Kolumbija)

Krawietz/Mies (Njemačka)

Rojer/Tecau (Nizozemska/Rumunjska)

Herbert/Mahut (Francuska)

Skupina Jonasa Björkmana

Kubot/Melo (Poljska/Brazil)

Ram/Salisbury (SAD/V. Britanija)

Klaasen/Venus (JAR/N. Zeland)

Dodig/Polašek (Hrvatska/Slovačka)