Dobre vijesti: Dinamu se uoči gostovanja u Moskvi vraća hrvatski reprezentativac

Onako na prvu, nakon ovog prijelaznog roka, činilo se da Dinamo ni izbliza nema širinu kadra kakvu je imao u prijašnje dvije godine. Tada se trener Nenad Bjelica vodio logikom da mu treba puno kvalitetnih igrača kako bi bio kompetitivan u Europi, a da zbog tih europskih utakmica ne trpe u domaćem natjecanju. To je naučio iz svog iskustva u bečkoj Austriji, kada je bila dobra u Europi, ali je zbog manjeg kadra momčad trpjela u austrijskom prvenstvu.

Raspoloženje je dobro

I Dinamo je s takvim kadrom bio odličan u dvije europske sezone, a nedodirljiv u domaćoj ligi. Stoga, s obzirom na to da je iz Maksimira u posljednjih godinu dana otišlo dosta igrača, dojam je bio da bi današnji trener i sportski direktor Zoran Mamić mogao imati problema s rotacijama. To prije što su neki planirani dolasci igrača otpali kad su već bili pred realizacijom.

No, gledajući susret u Šibeniku, a nakon starta u Europskoj ligi s Feyenoordom, može se reći da Mamić ima prilično velik i kvalitetan kadar i da će i on moći puno rotirati svoju momčad, ovisno o potrebama. Tako je u Šibeniku u prvih 11 bilo čak sedam igrača koji nisu startali protiv Nizozemaca i slobodno se može reći da su igrali prilično dobro. Ni u jednom trenutku nismo imali dojam da bi Šibenik mogao iznenaditi plave, Dinamo je apsolutno kontrolirao utakmicu, suparnik je imao samo dvije prilike, a plavi su ih stvorili cijelu nisku i mogli su i uvjerljivije pobijediti. Na Šubićevcu nisu imali ni jednu za njih karakterističnu “crnu rupu”, tijekom kojih bi upadali u probleme.

– Znali smo i prije da na sve naše igrače možemo računati, a u Šibeniku su oni to samo potvrdili i apsolutno opravdali povjerenje – kazao je Zoran Mamić.

Tako će sad plavi u Moskvu u goste jakom CSKA u dobrom raspoloženju. Uostalom, u ovoj su sezoni samo jednom poraženi, nažalost, radi se o onom kobnom porazu od Ferencvarosa zbog kojeg su ostali bez Lige prvaka. I dalje su u HNL-u svijet za sebe bez obzira na odlazak brojnih igrača i davanja mnogih igrača na posudbu u druge klubove.

U srednjem redu, srcu momčadi, svoj su posao odlično obavili Ivanušec, Jakić i mladi Burton, kasnije je maestralan bio Lovro Majer, koji je u 25 minuta pokazao da je majstor koji je sada dobio na samopouzdanju jer puno igra i opravdava tu minutažu.

No, Mamić je u Šibeniku dobio još dva igrača koji su dugo bili izvan momčadi. Vraća se Perić, stoper koji je kod Bjelice igrao odlično i zasluženo došao do hrvatske reprezentacije. No, križni ligamenti koljena, njihovo puknuće u njegovu Osijeku otjerali su ga s travnjaka još 16. veljače. No, Perić se vraća, igrao je u kupu u Ferdinandovcu, pa za drugu momčad, a onda i poluvrijeme u Šibeniku. Jednako toliko pauzirao je i Izet Hajrović, ali ne zbog ozljede. Nakon tog poraza u Osijeku, Hajrović više nije igrao, Dinamo je tražio model za “razvod braka”, želio ga je bar dati nekamo na posudbu... No, ništa se nije od toga dogodilo, Hajro je trenirao s drugom momčadi, a odnedavno je vraćem u prvu momčad i u Šibeniku pokazao je da u toj stanci nije zaboravio igrati nogomet. A kako Dinamo nema previše krilnih igrača, dobro će doći u HNL-u, s obzirom na to da nije prijavljen za Europu. No, prijavljen je Atiemwen koji je također u prvoj momčadi i počinje se polako vraćati nakon ozljede. Sve to zajedno, uz nekoliko mladih igrača, daje Mamiću mogućnost za promjene u momčadi i stalnu svježu krv na travnjaku.

Tko na stopera i beka?

Vidjet ćemo kako će izgledati sastav u Moskvi, sigurno će biti puno sličniji onom koji je igrao protiv Feyenoorda nego onom koji je s 2:0 pobijedio u Šibeniku.

Problem je što se Leovac ozlijedio, to je jedino loše što se dogodilo plavima u Šibeniku, no vidjet ćemo koliko ga muči istegnuće ligamenata ramena. Ozlijeđen je i Theophile i on neće igrati protiv CSKA. Tu može uskočiti Gvardiol, ali što ako ne bude mogao ni Leovacc? E, onda će Mamić morati kemijati, tražiti nova rješenja ili na stoperskoj ili na bekovskoj poziciji. U Šibeniku je čak Moharrami igrao na mjestu lijevog beka. Drugi se problem pojavio jučer, posljednje je testiranje pokazalo da je jedan igrač Dinama pozitivan na koronavirus i on sigurno neće danas ujutro put Moskve jer neće moći igrati. Dobra je vijest da su svi ostali igrači negativni.