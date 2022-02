Djevojčici umro otac pa ubrzo i djed, a onda je poznati sportaš učinio nešto što je sve ganulo do suza

Za 11-godišnju Audrey Soape iz Teksasa, tradicionalni ples oca i kćeri uvijek je bio važan trenutak te najvažniji događaj u godini. Ove godine, međutim, kako se vrijeme za ples približavalo, djevojčica je bila sve tužnija. A razlog je bio taj što joj je otac umro u ožujku. Samo pet tjedana kasnije izgubila je i djeda, koji je trebao zamijeniti oca tijekom plesa.

- Imali smo užasnu godinu, a ona je prošla kroz toliko toga - rekla je Audreyna majka, Holly Soape.

Ipak, Audrey je htjela sudjelovati na plesu u lokalnoj crkvi sa svim svojim prijateljima. Otprilike mjesec dana prije događaja, njena majka je počela razmišljati o opcijama tko bi mogao kćer odvesti na ples.

- Jedan čovjek mi je pao na pamet. Činilo se nevjerojatnim da bi igrač iz Nacionalne nogometne lige (NFL) pristao, inače Audreyna omiljena sportska zvijezda, no odlučila sam pokušati - ispričala je Holly.

AMERICA STRONG: Philadelphia Eagles free safety, Anthony Harris, stepped up to make an 11-year-old girl’s dream come true by taking her to her school’s daddy-daughter dance after she lost both her father and grandfather last year. @LinseyDavis reports. https://t.co/6LDqzQboha pic.twitter.com/u1NnPsiMV3 — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 7, 2022

Nekoliko dana prije Božića putem Instagrama poslala je poruku Anthonyju Harrisu, igraču Philadelphia Eaglesa, s kojim je Audrey tijekom godina održavala kontakt izražavajući mu potporu tijekom karijere.

- Hej, znam da je ovo ludo pitanje i slobodno možete odbiti, ali postoji li šansa da se pojavite na plesu krajem siječnja? Biste li razmislili o tome? - napisala je Holly Soape NFL igraču, objašnjavajući nevolju svoje kćeri.

Na njezino iznenađenje Harris je odmah je odgovorio.

- Ako ne uđemo u doigravanje, postoji mogućnost da to ostvarimo - napisao je Harris.

Na veliko iznenađenje 11-godišnjakinje, Harris je ispunio obećanje te se pojavio u njezinom mjestu i odveo je na ples. I ne samo to, inzistirao je na tome da joj kupi haljinu, cipele te plati kompletno uređivanje.

- Bila sam u potpunom šoku kad je odlučio doći, to je bilo nevjerojatno. Jako me to ganulo - kazala je majka.

After the tragic loss of her father last year, my daughter Audrey was given a gift. She was beyond blessed to be escorted to her daddy/daughter dance by her favorite guy, Eagles FS Ant Harris. @HOOSDatDude Turning ripples into waves and changing lives. Full story coming soon! pic.twitter.com/AHXquitvUv — Holly Soape (@HollySoape) January 31, 2022

Harris i djevojčica su se cijele večeri zabavljali, družili i plesali te se on trudio kako bi se ona osjećala što ugodnije.

- Dirnulo me to što je majka učinila sve što je mogla za dobrobit svoje obitelji i kćeri Audrey, a ja sam joj samo želio uljepšati taj dan - kazao je Harris, a Audrey je dodala:

- Nisam mogla vjerovati što se događa, bila sam istovremeno nervozna i uzbuđena što sam u njegovu društvu. I nisam imala osjećaj kao da sam u društvu NFL zvijezde već neke normalne osobe koja mi je prijatelj.

Harris je za kraj poručio:

- Ovime sam želio pokazati da ne morate nekoga poznavati da biste mu pomogli i bili potpora. Svatko od nas može učiniti ovako nešto za drugoga.