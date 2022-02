HNS želi preuzeti Zagrebello: Što planira učiniti Kustić da ostvari ono o čemu se dugo govori

Priča o ponoru u kojem je nogometni klub Zagreb traje već dugi niz godina. Malo je toga ostalo od kluba koji je prije dvadeset godina postao državni prvak i kroz kojeg su prošle generacije vrhunskih nogometaša. Zagreb danas igra četvrtu ligu i od kluba su uglavnom svi okrenuli leđa, od bivših igrača do ozbiljnih sponzora.



Godinama se nitko nije bavio klubom, posebice ne visoka politika koja ga je i dovela do ovakvog stanja. Ili je tu baš zbog političkih intervencija. No, čini se da bi oko Zagreba, odnosno trening kampa u Veslačkoj ulici mogli zapuhati novi vjetrovi. Naime, Grad Zagreb je, čini se, pokrenuo sudski spor za iseljenje zakupnika u Veslačkoj, a Hrvatski nogometni savez želi preurediti kompleks i osmisliti reprezentativni kamp.