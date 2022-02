Prosinečki iznio mišljenje o Kaliniću i Hajduku pa progovorio o Rakitiću i Dinamovim izgledima protiv Seville

Robert Prosinečki svojim je dolaskom u Dinamo, tadašnju Croatiju 1997. godine na noge dignuo Zagreb, velike su se stvari počele događati oko Maksimira i može se reći da, uz manje prekide, taj uzlet plavih nikada ni nije posebno pao. Dojam je da se sada slično pozitivno ludilo događa oko Hajduka, nakon povratka Livaje, sada je došao i Nikola Kalinić. Može li Kalinić "zapaliti" Hajduk kao što je to svojevremeno napravio Prosinečki s Dinamom?

Dinamo uigran, ostali se slažu

– Naravno da može, zašto ne bi mogao. Pa ljudi moji, Kalinić je igračina i ne dolazi iz nekakve mirovine. Ipak je on igrao za Veronu, imao je određenu minutažu, pa ako je željan, a sve govori da je itekako željan, onda će biti veliko pojačanje za Hajduk. Da, Hajduk se u posljednje vrijeme ozbiljno pojačao – kaže nam Robert Prosinečki.

Sve to baca još ljepše svjetlo na našu nogometnu ligu, očito je da se kvaliteta diže i imat ćemo jako zanimljivo prvenstvo.

– Kako sam rekao, Hajduk se dobro pojačao, doveo je ozbiljne igrače i neće se ovo prvenstvo osvojiti "samo tako". No, u svakom slučaju će biti zanimljivo, a to je najvažnije. Vidim da se da Dalmacija "zapalila" oko Hajduka, da se sad ozbiljno živi Hajduk, a to jako dugo nisu imali. No, neće prvenstvo biti zanimljivo samo zbog Dinama i Hajduka, ne treba zaboraviti Osijek i Rijeku koji igraju dobro, ozbiljne su to momčadi koje drže korak u toj borbi za vrh, pa i ta Gorica ne igra loše. Ma, u ovoj ligi danas više neće biti nikoga lako pobijediti, samo Hrvatski dragovoljac strši na dnu.

Kad smo pomislili pitati Prosinečkog za nekakvu prognozu raspleta, preduhitrio nas je:

– Nemoj me pitati kako će to na kraju završiti, tko bi to mogao znati. No, prednost bih ipak dao Dinamu – kaže Prosinečki, te je to obrazložio.

– Dinamo ima ovu momčad već duže na okupu, dugo su zajedno, a svi ostali se još slažu i teško je predvidjeti kako će to na kraju izgledati, to je uvijek nepoznanica. Ali, veseli me sve to, odlično je za hrvatski nogomet i prvenstvo. Najvažnije je da bude zanimljivo, a očito već je zanimljivo i pomalo neizvjesno, iako prednost dajem Dinamu. Ali, sjajno je što nas čeka puno pravih utakmica u nastavku prvenstva, utakmica u kojima neće biti lako predvidjeti pobjednika, bit će i pravih derbija.

Dinamo u subotu igra s Goricom, a onda putuje u Sevillu, u grad u kojem je živio Robert Prosinečki, igrat će play-off Europske lige protiv kluba u kojem je igrao 1997. godine. U Sevillu je došao iz Barcelone, a onda nakon 20 utakmica za Sevillu za 2,5 milijuna eura preselio u Maksimir.

– Ma u Sevilli je bilo odlično, to je grad nogometa, ali davno sam ja bio tamo, prošlo je jako puno godina. O današnjoj Sevilli se puno toga zna, to je velik klub, imaju odličnu momčad zadnjih godina, otkako je tamo sportski direktor Monchi – kaže Prosinečki.

Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Champions League - Group E - FC Krasnodar v Sevilla Soccer Football - Champions League - Group E - FC Krasnodar v Sevilla - Krasnodar Stadium, Krasnodar, Russia - November 24, 2020 Sevilla's Ivan Rakitic celebrates scoring their first goal REUTERS/Maxim Shemetov MAXIM SHEMETOV

Sevilla je odlična i ove sezone, kad nije uspjela nastaviti natjecanje u Ligi prvaka, okrenula se ozbiljno Europskoj ligi. Naime, Sevilla je u skupini Lige prvaka bila iza Lillea, Salzburga, a ispred Wolfsburga te je kao trećeplasirana došla u nokaut-fazu Europske lige. Tada su iz Seville rekli:

– Kad nismo uspjeli u Ligi prvaka, sad želimo osvojiti Europsku ligu.

– Teško je govoriti u nekakvim velikim šansama Dinama protiv Seville koja doista igra jako dobro, u ovom trenutku imaju strašnu momčad. Iskusni su u tom natjecanju, pa šest puta su ga osvajali i to dovoljno govori kakav je to klub, a to što su drugi u Španjolskoj, odmah iza Real Madrida potvrđuje da sada imaju odličnu momčad i zato kažem da šanse Dinama nisu velike, ali vidjet ćemo na kraju.

Rakitić je veliki igrač i čovjek

Sevillina momčad u ovom je trenutku četiri puta skuplja od Kopićeve (425 milijuna naspram plavih 101 milijuna eura), pa je i to argument kojim raspolaže klub iz Andaluzije. A još jedan je – finale Europske lige igra se baš u Sevilli i klub je želi osvojiti na svom stadionu.

Nama će svakako biti zanimljivo vidjeti kako će Ivan Rakitić, naš donedavni reprezentativac, igrati protiv Dinama, kako će mu u uzvratu biti istrčati u Maksimiru.

– Ma neće to biti Rakitiću ništa drukčije nego ostalim igračima Seville. A što se Rakete tiče, znam da su njegovi dinamovci, kao što znam kako je vrhunski igrač. Treba mu se nakloniti za sve što je napravio kao i za ovo što sad igra. Veliki je igrač, ali i veliki čovjek – zaključio je Robert Prosinečki.

Video - Kalinićevo predstavljanje u Hajduku