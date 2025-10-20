Direktor Juventusa došao Tudoru sa zahtjevom, Hrvat ga odbio

Momčad Juventusa prolazi veliku rezultatsku krizu pod vodstvom Igora Tudora. Bianconeri ne znaju za pobjedu posljednja dva mjeseca, još od utakmice trećeg kola Serie A kada su 13. rujna na svom stadionu svladali Inter s 4:3. Nakon toga nanizali su četiri remija, a taj je niz prekinut nedjeljnim porazom od Coma s 2:0.

Hrvatskom stručnjaku opasno se trese stolica te talijanski mediji pretpostavljaju kako mora iskoristiti sljedeće dvije utakmice protiv Real Madrida u Ligi prvaka i Lazija u prvenstvu kako bi spasio posao. Tuttosport piše i kako je hrvatski stručnjak održao sastanak s izvršnim direktorom Damienom Comollijem koji ima nekoliko zamjerki na Tudorove taktičke zamisli.

Zamjera mu se što je momčad podosta sterilna u napadačkom dijelu, a Comolli je tražio i promjenu formacije. Comolli želi da momčad zaigra s četvoricom igrača u zadnjoj liniji umjesto s trojicom kako Tudor preferira. Međutim, hrvatski stručnjak jasno mu je poručio kako je spreman na manje korekcije, ali ne planira odustati od svoje generalne ideje igre i formacije 3-4-2-1 koju je dosad koristio i kojoj planira ostati vjeran.

To mu ne ide u korist budući da je prihvaćanjem Comollijeve ideje vjerojatno kupio nešto kredita i pružio si mogućnost da se još zadrži na klupi. Nakon poraza protiv Coma rekao je:

- Sustav igre? Nismo ništa eksperimentirali, obrana s četvoricom bila je ispravna odluka. Dolazili smo blizu protivničkog kaznenog prostora, ali nam je stalno nedostajao posljednji pas. Na kraju je imalo smisla pokušati s dvojicom napadača, uz Yildiza i Conceiçãa, ali drugi pogodak je zatvorio utakmicu.