TRESE SE STOLICA

Direktor Juventusa došao Tudoru sa zahtjevom, Hrvat ga odbio

UEFA Champions League - Villarreal v Juventus
Pablo Morano/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
20.10.2025.
u 13:19

Zamjera mu se što je momčad podosta sterilna u napadačkom dijelu, a Comolli je tražio i promjenu formacije

Momčad Juventusa prolazi veliku rezultatsku krizu pod vodstvom Igora Tudora. Bianconeri ne znaju za pobjedu posljednja dva mjeseca, još od utakmice trećeg kola Serie A kada su 13. rujna na svom stadionu svladali Inter s 4:3. Nakon toga nanizali su četiri remija, a taj je niz prekinut nedjeljnim porazom od Coma s 2:0.

Hrvatskom stručnjaku opasno se trese stolica te talijanski mediji pretpostavljaju kako mora iskoristiti sljedeće dvije utakmice protiv Real Madrida u Ligi prvaka i Lazija u prvenstvu kako bi spasio posao. Tuttosport piše i kako je hrvatski stručnjak održao sastanak s izvršnim direktorom Damienom Comollijem koji ima nekoliko zamjerki na Tudorove taktičke zamisli.

Zamjera mu se što je momčad podosta sterilna u napadačkom dijelu, a Comolli je tražio i promjenu formacije. Comolli želi da momčad zaigra s četvoricom igrača u zadnjoj liniji umjesto s trojicom kako Tudor preferira. Međutim, hrvatski stručnjak jasno mu je poručio kako je spreman na manje korekcije, ali ne planira odustati od svoje generalne ideje igre i formacije 3-4-2-1 koju je dosad koristio i kojoj planira ostati vjeran.

To mu ne ide u korist budući da je prihvaćanjem Comollijeve ideje vjerojatno kupio nešto kredita i pružio si mogućnost da se još zadrži na klupi. Nakon poraza protiv Coma rekao je:

VEZANI ČLANCI: 

- Sustav igre? Nismo ništa eksperimentirali, obrana s četvoricom bila je ispravna odluka. Dolazili smo blizu protivničkog kaznenog prostora, ali nam je stalno nedostajao posljednji pas. Na kraju je imalo smisla pokušati s dvojicom napadača, uz Yildiza i Conceiçãa, ali drugi pogodak je zatvorio utakmicu.

