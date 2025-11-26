Dinamu prijeti jedan od najpodcjenjenijih napadača 21. stoljeća. Nije ga se ni približno dovoljno cijenilo

Igrače Dinama u četvrtak u sklopu petog kola glavne faze Europske lige čeka momčad puna fantastičnih nogometaša, u obliku francuskog Lillea. U kadru momčadi Brune Genesija prekaljeni su internacionalci s najvećih pozornica poput Thomasa Meuniera, Nabila Bentaleba i Andrea Gomesa, no uvjerljivo najzvučnije ime je 39-godišnja legenda francuskog nogometa, Olivier Giroud.

Giroud je bez ikakve sumnje jedan od najpodcjenjenijih napadača u svijetu nogometa u 21. stoljeću. Kad se raspravlja o napadačima najviše svjetske klase, vrlo se rijetko spominje ime centarfora rodom iz Chambéryja, koji je tijekom svoje seniorske karijere zabio više od 350 golova. Nije ga se ni približno dovoljno cijenilo u trenutku, a tek sada na zalasku karijere počinje dobivati "cvijeće" koje je zaslužio, budući da je pogled na njegov put silno impresivan.

On je s 57 postignutih pogodaka najbolji strijelac u povijesti velebne francuske reprezentacije, selekcije koja je tijekom svoje povijesti dala imena poput Henryja, Benzeme, Papina, Platinija, Fontainea, Trezegueta, Cantone i Griezmanna. I sve to da nikad nije bio izvođač kaznenih udaraca. A Francuska je u tom periodu osvojila naslov svjetskog prvaka 2018. u Rusiji te uz to igrala još po jedno finale svjetskog (2022.) i europskog prvenstva (2016.).

S Montpellierom je kao najbolji strijelac (21) i najbolji igrač osvojio šokantni naslov prvaka u sezoni 2011./2012. ispred PSG-a u koji su već tada ušle katarske milijarde. U Arsenalu je zabio više od sto golova te bio izrazito važna karika pri osvajanju čak šest trofeja u periodu od pet godina. Zatim je otišao u Chelsea, s kojim je, krucijalno, nizao hat-trickove i golove u nokaut fazi Lige prvaka na neočekivanom putu do osvajanja europske krune 2021. godine, a zatim je bio i važan kotačić Milanova prvog osvajanja naslova u Serie A nakon čak 11 godina čekanja, zabijajući kasne golove za pobjede protiv Intera, Lazija i Napolija. S ovakvim se životopisom, i to u plejadi različitih nogometnih filozofija i sustava, rijetko koji napadač u svijetu može pohvaliti.

Zašto je onda bio toliko podcijenjen? Kao prvo, nikad nije imao neke 'suludo' dobre sezone od 40+ pogodaka, već je konstantno bio napadač s 15+ golova po sezoni te zabijao pogotke u najvažnijim utakmicama. Kao drugo, u svijetu gdje se više cijene dribleri i brzanci, Giroud kao 'target-man' nije toliko dolazio do izražaja. Kao treće, svojim je kretnjama i potezima omogućavao suigračima da blistaju, otvarajući im prostor i zadržavajući protivničke braniče, a i brojka od 124 asistencije u karijeri (posebice za takav tip igrača) potpomaže toj tezi.

Uz ovu blistavu karijeru, Giroud je i s 39 godina na leđima velika opasnost po suparnika. Dokazao je to i u prošlom kolu francuske lige kad je zabio dva pogotka u 4:2 pobjedi Lillea nad Parizom. Iako je na zalasku karijere, Dinamovi stoperi imat će itekako puno posla s napadačem čija se svjetska klasa više ne može poreći.