Poslušaj
PRIPREME ZA 'KRANJČU'

Dinamo uoči utakmice s Istrom uvodi veliku novost: Ovo su detalji prodaje ulaznica

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
10.02.2026.
u 15:39

Ova novost stiže kao jedan od načina na koji se klub priprema za selidbu na uskoro novoobnovljeni stadion u Kranjčevićevoj. Dinamo će tamo igrati domaće utakmice dok traje obnova stadiona Maksimir

Nogometni klub Dinamo uvodi veliku novost uoči utakmice 22. kola HNL-a u kojem će na Maksimiru gostovati Istra 1961 u subotu od 15 sati. Klub je na društvenim mrežama kako se karte za tu utakmicu neće moći kupiti na prodajnom mjestu uz stadion u fizičkom obliku.

Ova novost stiže kao jedan od načina na koji se klub priprema za selidbu na uskoro novoobnovljeni stadion u Kranjčevićevoj. Dinamo će tamo igrati domaće utakmice dok traje obnova stadiona Maksimir.

Lindsey Vonn provela samo 13 sekundi na Olimpijskim igrama, ali i za to će zaraditi bogatstvo

- U sklopu priprema za prelazak na stadion u Kranjčevićevoj, na kojem neće biti mogućnosti fizičke kupnje ulaznica, GNK Dinamo će u drugom dijelu sezone postupno prijeći na u cijelosti online prodaju ulaznica. Ovaj model donosi jednostavniju i bržu kupnju te smanjuje gužve uoči utakmica - stoji u objavi kluba.

Karte za tribinu Zapad dolje koštat će 15 eura za članove kluba te 20 eura za ostale navijače. Ulaznice za tribinu Sjever dolje koštat će sedam eura i bit će dostupne samo članovima kluba. Prodaja ulaznica krenut će u srijedu 11. veljače u 11 sati, a zatvorit će se na dan utakmice (subota 14. veljače) u 15:45.
