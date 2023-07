Dinamovo novo pojačanje na Maksimiru gledalo poraz od Hajduka, a stiže i napadač od dva milijuna eura

U velikom derbiju, u prvom kolu HNL-a, Hajduk je u Zagrebu slavio s 2:1 nad Dinamom. Prva je to pobjeda Ivana Leke u Maksimiru u kojem nije slavio ni kao igrač. Plavi su imali sve, vodstvo, jedanaesterac, bolju igru i onda na kraju izgubili.

Stižu pojačanja plavima

Nakon samo šest dana i utakmice Superkupa u kojoj je Dinamo slavio s 1:0 pogotkom Baturine, večeras se u Maksimiru ponovno igrao derbi. Treneri nisu puno mijenjali, u sastavu plavih ostao je Ivanušec iako je zbog ozljede bio upitan, a umjesto Perića na stoperskoj poziciji zaigrao je Ristovski dok je Moharrami bio desni bek. Ivan Leko napravio je dvije promjene u odnosu na prošlu subotu, u sastav se vratio Livaja i to je bila najvažnija stvar za Hajduk. Tako je Mlakar otišao ne lijevo krilo, a Sahiti je počeo od početka, tako da su na klupu preselili Dolček i Dajaku.

No, Bišćan bi uskoro mogao posegnuti za novim izmjenama, stižu mu već najavljeni Japanac (desno krilo) i Alžirac (središnji vezni), a već sutra bi mogao potpisati Bogdan Mihaličenko, 26-godišnji povremeni reprezentativac Ukrajine i lijevi bek Anderlechta koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u Šahtaru kod Igora Jovićevića.

Pozicija lijevog beka već je duže deficitarna u Dinamu, dosad ju je uglavnom pokrivao Robert Ljubičić koji je vezni igrač. Mihaličenko je navodno danas gledao derbi Dinama i Hajduka u Maksimiru. Tako plavi polako popunjavaju svoj kadar, a nagađa se da bi, odobri li to uprava plavih, u Maksimir mogao stići i 29-godišnji Michael Frey, švicarski napadač iz belgijskog osvajača duple krune, Royal Antwerpa. Igrao je i za Young Boyse, Luzern, Lille, Zürich, Fenerbahče, Nürnberg, Waasland Beveren i Schalke. Riječ je o napadaču čija tržišna vrijednost iznosi dva milijuna eura, a dolazak bi stajao milijun eura.

No, vratimo se derbiju. Krenulo se u susret žustro, prvo je Livaja nepotrebno uletio u Ristovskog i dobio usmenu opomenu suca, a onda su plavi iz polukontre došli u priliku nakon pete Petkovića za Špikića, no nakon duplog pasa Špikić nije uspio pucati. Nakon toga je sa 17 metara loptu pod prečku poslao Baturina, ali je Lučić to izvadio.

Dinamo je dobro pritiskao desetak minuta, no onda se okuražio i Hajduk, držao je jedno vrijeme plave pod visokim pritiskom, bilo je i opasno pred vratima Livakovića, ali se brzo sve opet preselilo pred vrata Splićana. Nakon 25 minuta plavi su imali posjed lopte 75 posto.

U toj dominaciji plavi su poveli, prvo je Mišić oteo loptu Livaji, a onda ju je Špikić ukrao Ferru na gol-aut liniji, mirno pogledao i vidio samog Petkovića koji je s deset metara precizno pogodio donji kut za erupciju oduševljenja plavih navijača. Samo četiri minute kasnije bombu je poslao Ristovski, no lopta je prošla uz vratnicu.

S tih 1:0 otišlo se na odmor, plavi su bili znatno bolji u tih 45 minuta, Hajduk se ukazao samo u pet minuta, a Livaja se nije vidio kao ni u utakmici Superkupa u kojoj nije igrao zbog kazne.

Malo je hrabriji Hajduk bio u nastavku, no ne i opasan. I onda su u dobrom napadu plavi došli do jedanaesterca. Mlakar je naivno srušio Moharramija i sudac Pajač nije dvojio. No, Bruno Petković nije kao zadnji put opalio, već je išao na lagani, nonšalantni udarac u kut, preslabo za Lučića koji je tu loptu bez problema uhvatio. Umjesto da plavi odu na mirnih 2:0, stigla im je kazna.

U 74. minuti pogriješio je Livaković, na jednu 'svijeću' nije skočio pored Livaje koji se zagradio i preko glave pogodio za 1:1. Eto, nije ga bilo cijelu utakmicu i onda zabije.

Leko: Lošiji nego u Superkupu

U 86. minuti se Livaković iskupio, odličan udarac Odjidja-Ofoea skinuo je fenomenalno i spasio plave, no bio je nemoćan u trećoj minuti sudačke nadoknade. Udarac iz kuta izveo je Odjidja-Ofoe, Pukštas je najviše skočio i glavom donio veliku pobjedu Hajduku koja će mu puno značiti za nastavak sezone, a nadajmo se da plavi zbog poraza neće potonuti pred utorak i susret drugog pretkola Lige prvaka s Astanom.

- Sigurno da smo razočarani. Mislim da smo bili puno bolja momčad, držali smo sve pod kontrolom, potpuno nadigrali Hajduk, imali i vodstvo i penal. Mislim da smo ih potpuno deklasirali igrački. No, tako je to u nogometu, treba to prihvatiti i čestitati Hajduku na pobjedi. Nama ostaje žal što nismo naplatili sve dobro što smo napravili bar jednim bodom. Nemam što zamjeriti igračima. Igrali smo kombinatorno, hrabro. Sve se svelo na taj jedanaesterac. Da smo ga realizirali, vjerujem da bismo sve okrunili uvjerljivom pobjedom. Mogu biti zadovoljan većim dijelom utakmice, ali treba iz ovoga izvući i pouke. Spremamo se za utorak - rekao je nakon susreta Igor Bišćan.

- Slatka pobjeda, pogotovo način na koji smo dobili. Te pobjede u zadnjim minutama su najslađe. Bili smo u izgubljenoj situaciji, da je Dinamo zabio penal, vjerojatno bi bilo bliže 3:0 nego 2:1. No, pokazali smo još prošlu subotu da imamo pravi gard i karakter, pokazali smo to i sad i zaslužili smo ovo iako smo bili lošiji nego u Superkupu - rekao je Ivan Leko.

